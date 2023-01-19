Уловили лишу легенький стукіт: як у темряві та диму вдалося врятувати жінку, яка втратила сина і чоловіка в Дніпрі

Зараз стан жінки стабілізувався. Все, що вона пам'ятає із того дня, як вони разом із чоловіком та сином були на кухні, а потім - вибух.

Тіла 28-річного Олексія Зеленського та його 11-місячного сина Микитки змогли дістати лише наприкінці пошуково-рятувальної операції в Дніпрі. Їхня дружина і мама тим часом дивом вижила, хоч усі були в одній кімнаті. Вона була затиснута уламками, жінка чекала на порятунок і не могла покликати на допомогу, бо має порушенням слуху. Як її рятували, першою зафільмувала військова фотографиня Оксана Йоханнессон. Її очима трагедію мешканців розбомбленої багатоповерхівки, і зокрема цієї родини, побачив увесь світ.

Що відомо про рятувальну операцію родини Зеленських – у сюжеті ТСН.

Тіла загиблих були під уламками власної кухні на четвертому поверсі. Краном рятувальники піднялись до квартири. І вручну взялись розбирати уламки, аби дістатись до убитих російською ракетою батька й сина.

Практично з перших хвилин після ракетного удару на місці працювала військова фотографиня Оксана Йоханнессон. Вона висвітлює російсько-українську війну для скандинавських ЗМІ. Часто працює на нулі. Бачила багато, але історія родини Зеленських приголомшила її. Вона три доби працювала поруч з рятувальниками. Фільмувала їхню роботу і встигла зазнімкувати, як після 20 годин операції вдягнену лише у топ та лосини молоду жінку дістали з-під завалів. Згодом ця світлина облетіла увесь світ.

У темряві та диму рятувальники намагались знайти живих. Влаштовували хвилини тиші, прислухались. Але покликати на допомогу Катерина не могла, вона від народження не чує. ДСНСівці вловили лише стукіт. Коли Катерину змогли дістати, температура її тіла була лише 31 градус. Зараз її стабілізували. Все, що пам'ятає, вона написала на папері. Родина була на кухні. А потім - вибух.

Ракетний удар по Дніпру: останні новини

Станом на 19 січня кількість жертв ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі зросла до 46. У четвер, 19 січня, ідентифікували ще одну загиблу людину. 11 тіл досі не розпізнані. Стільки ж людей вважаються зниклими безвісти. Тривають ДНК-експертизи. У лікарнях залишається 24 поранених. Троє - тяжкі. Серед них і 9-річна дівчинка.

На місці трагедії досі працюють слідчо-оперативні групи поліції. Проводять огляд квартир та приймають заяви від власників пошкодженого майна. У вцілілу частину будинку дали світло, воду і тепло. Обстежують мережі, щоб подати газ. Потроху почали пускати людей і до частково зруйнованих під’їздів, щоб вони могли взяти якісь речі та документи.

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