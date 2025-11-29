Влучання "Шахеда" у будинок в Києві: батько загинув, дружина і син - у лікарні

Атака на Київ 29 листопада. / © Управління ДСНС Києва

Вночі 29 листопада під час атаки РФ на Київ на Святошино сталося влучання дрона у під’їзд триповерхового житлового будинку. У цьому будинку загинув чоловік. Його дружина і син отримали поранення.

Про це повідомила кореспондентка ТСН Олена Гущик.

У цьому будинку постраждала вся сім’я. Батько загинув, мати та дитина опинилися у лікарні. За даними очевидців, жінка і дитина отримали сильні опіки й нині в лікарні.

Зауважимо, рятувальники повідомили, що вночі деблокували з-під завалів тіло 42-річного чоловіка. Крім того, їм вдалося врятувати дитину.

Кореспондентка повідомила, що у Святошинському районі щонайменше сім будинків постраждало довкола того, куди влетів “Шахед”. Окрім того, пошкоджені близько двох десятків автомобілів.

Нагадаємо, 29 листопада РФ атакувала Київ безпілотниками, різними типами ракета. Зокрема, “Кинджалами”. Внаслідок атаки є пошкодження житлових приватних будинків та багатоповерхівок.

Щонайменше дві людини загинули: одна у Святошинському районі, а інша - у Дарницькому. Окрім того, за даними влади, кількість постраждалих зросла до 29 осіб. Хоча зранку кількість травмованих не сягала й десяти осіб.

