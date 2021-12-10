Вмовив не розлучатись і повернутись додому: подробиці вбивства чоловіком дружини у Львівській області

Вмовив не розлучатись і повернутись додому: подробиці вбивства чоловіком дружини у Львівській області

У селі про цю родину відгукуються нормально.

На Львівщині чоловік на очах у 10-річної доньки вбив вагітну дружину. Сталося це в одному із сіл Самбірського району. Відомо, що після вбивства 40-річний чоловік намагався вкоротити собі віку, перерізавши горло. Донька ж устигла втекти до бабусі з дідусем.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Близько 8-ї ранку до поліції зателефонував свідок і повідомив про конфлікт між подружжям і припустив, що там могла постраждати жінка.

Поліцейські негайно виїхали за адресою. У будинку копи знайшли мертву 31-річну жінку. Відомо, що вона була на ранньому терміні вагітності. 40-річний чоловік мав поранення шиї, його ушпиталили.

«Як попередню встановили правоохоронці, між подружжям вранці виник конфлікт під час якого чоловік кілька разів вдарив ножем дружину, спричинивши їй смертельні поранення, після цього він намагався перерізати собі горло», - повідомлили у поліції.

Під час вбивства вдома була 10-річна донька подружжя. Вона ще спала прокинулася від криків батьків, побачила маму закривавленою, вилізла у вікно, побігла до бабусі з дідусем і розповіла, що бачила.

У селі про цю родину відгукуються нормально. Кажуть, подружжя виховувало двох дівчаток 11 і 10 років. Старша дитина під час вбивства була у родичів. Сусіди припускають, конфлікт стався через ревнощі чоловіка. Вбита Марія начебто хотіла розлучитися, пішла жити до мами, але Павло вмовив її повернутися і вже вранці, судячи з усього, скоїв вбивство.

За скоєне чоловікові загрожує довічне ув’язнення.