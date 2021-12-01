Вмовляв учнів відчинити двері і представлявся копом: що відомо про стрілянину у школі США

Поговоривши з батьками, стрілок відмовляється щось повідомляти поліції.

Трагедія в середній школі американського штату Мічиган: 15-річний підліток відкрив вогонь по однокласниках. Троє загинули, ще семеро і учитель - в лікарні.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

За кілька секунд оператори 911 отримують чи не сотню панічних дзвінків з однієї школи про стрілянину. Гине троє учнів - вісімнадцятирічний хлопець і дві дівчини - одній чотирнадцять, другій сімнадцять. Поранень дістають ще восьмеро, серед них - учитель. Інші школярі барикадують двері класів, адже цього навчають в школах змалечку на випадок будь-якої тривоги.

«Це кошмарно. Ми посилаємо дітей до школи учитися, отримувати знання. Ми сподіваємося, що з ними там буде все гаразд, що їх доглянуть», - кажуть налякані батьки.

Все, що знають ті, хто стояв поруч: стрілок - один з учнів. Йому 15, у нього пістолет і він не збирається зупинятися. Постріл за пострілом лунають зо два десятки. «Зброю придбав батько хлопця чотири дні тому. До школи він приніс щонайменше три обойми по 15 патронів у кожній», - зазначає місцевий шериф.

Відео з мічиганського класу миттєво облітає світ, шириться соцмережами. Діти забарикадувалися, вчителя серед них немає. З коридора убивця намагається вмовити їх відчинити двері. Вдає, начебто він з поліції. «Ми поки не будемо так ризикувати»,- відповідає один з учнів. Аж раптом з-за дверей лунає: «Гей, відчини братику». Коп так точно не говорив би з наляканими учнями і у підлітків здають нерви. Вони тікають крізь вікно на шкільний двір. За ним уже справжня поліція. Вона, як і завжди в Америці, на повідомлення про стрілянину приїжджає майже миттєво. Хлопець не пручається під час затримання, тому його вдається взяти живим.

«Ми поки гадки не маємо про його мотиви. Зараз містом розходяться чутки, начебто він попереджав когось не приходити сьогодні до школи. Але це неправда. Якби були попередження, ми б відреагували заздалегідь», - додають правоохоронці.

Поговоривши з батьками, стрілок відмовляється щось повідомляти поліції. Родина одразу винаймає йому адвоката. Ім’я вбивці трьох школярів - досі не розкривають, не дають і жодних подробиць про нього.

«Людина, яка знає про подію найбільше, не говорить. Тож можливо ми знайдемо хоч щось про мотиви із вилучених нами доказів, чи то телефон, смітник, чи будь-що інше, вилучене з його дому», - розповідає шериф.

Надвечір церква в Оксфорді забита приголомшеними людьми. Священник служить заупокійну за трьома дітьми і намагається заспокоїти та обнадіяти живих. Кожна смерть у школі від вогнепальної зброї змушує політиків підіймати питання її ретельнішого контролю, але до голосування на федеральному рівні не доходить.

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