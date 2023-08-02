Вмовляв жінку продати 11-місячного сина: подробиці скандалу з "торгівлею органами" на Закарпатті

Стали відомі нові подробиці гучної історії на Закарпатті, коли місцевий мешканець знайшов жінку-переселенку та вмовляв її продати за кордон 11-місячного хлопчика за 25 тис. доларів. Якщо за офіційними даними прокуратури станом на сьогодні, 2 серпня, відомо, що закарпатець намагався продати дитину для всиновлення, то за іншими даними, дитину, начебто, планували продати на органи. Про намагання купити у неї немовля повідомила правоохоронцям безпосередньо мати дитини, після чого продавець дітей був затриманий, згодом було відкрите кримінальне провадження.

Так, днями міський голова Перечина (місто в Закарпатській області – Ред.) Іван Погоріляк опублікував у себе на сторінці в соцмережі відео, на якому чоловік, ймовірно – фігурант цього гучного провадження, зізнається, що мав намір вивезти дитину за кордон для продажу на органи.

Крім цього, з відео стає зрозумілим, що чоловік не заперечує того, що і до цього вивозив дітей на продаж на органи. На відео він стверджує про причетність до жахливого злочину низки керівників інтерната. Начебто, якщо за кордон на відпочинок вивозили 25 дітей, то поверталось лише 23.

"Сенсаційне відео від Дениса Вароді, про те, що в Перечині дітей колишньої школи-інтернату вивозили за кордон на органи в 2010-2014 роках. Тепер справа за правоохоронцями та судом. Нагадаю, що лише суд може встановити чи особа винувата, чи ні", - написав міський голова.

На цей допис відреагували тисячі користувачів. Одні закликали покарати винних, а користувачі, які представились випускниками цього інтернату, висловили думку, що хтось навмисно паплюжить репутацію закладу.

Як з’ясувалось, наразі підозрюваний перебуває під вартою за рішенням суду, але не позбавлений права вийти, якщо внесе заставу у сумі 2 млн 684 тис. грн. Незадовго до цього сума застави була вдвічі меншою та складала 1 млн 6 тис. 500 грн. Застава була внесена, але після цього прокуратура не погодилась та подала апеляцію.

"Підозрюваний був взятий під варту у залі суду одразу після того, як було змінено розмір застави по нашій апеляції ", - повідомила в коментарі для ТСН.ua речниця Закарпатської облпрокуратури Катерина Хижняк.

За даними прокуратури, станом на зараз підозрюваний ще не вніс заставу.

"Щодо решти інформації – ми бачили відео (з начебто зізнанням – Ред.). Перевіряємо цю інформацію. В тому числі причетність тих осіб, на яких вказується", - повідомила нам Катерина Хижняк.

За даними правоохоронців, підозрюваний дійсно працював в освітніх закладах (він каже про це і на відео).

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