Пес не відходить від ліжка господарів: внаслідок ракетного удару по Львівщині загинуло дві родини

У невеликому селищі у Золочівському районі Львівської області під час атаки вночі 9 березня ракета окупантів впала у житловій зоні. Загинуло п'ятеро людей. Ракета забрала життя двох сімей.

У сюжеті ТСН показали місце влучання російської ракети та розповіли про наслідки.

На місці влучання ракети залишилися потрощені хати, вибиті стіни, вікна, завалені дахи. Ракета забрала життя двох сімей у двох будинках, які стояли поруч. В одному з них жило подружжя. У другому - також чоловік з дружиною, до яких в гості приїхав родич. Близькі загиблих кажуть, що одна сім'я раніше жила у місті, а до села подружжя переїхало під час війни. Вважали, що тут безпечніше.

"Лягли спати. З цієї сторони якраз кімната була. Їх тут привалило, якби були в там тій кімнаті, то може б були живі. Моя сестра та два швагри (загинули - Ред.). В одного швагра вчора був День народження, 63 роки. Моїй сестрі було 55 років", - каже сестра загиблої Оксана Остапенко.

На місці, де раніше стояв будинок, досі лежить собака. Він єдиний, хто вижив на подвір"ї. Собака не відходить від потрощеного ліжка господарів, яких вже немає в живих. У будинку навпроти жили 51-річна жінка та 55-річний чоловік. Діти виїхали раніше, кажуть сусіди.

Ракету окупанти випустили по селищу вночі. Спалахнула пожежа. Мешканці села кажуть, що вибух був дуже сильний. Від ударної хвилі будинки трусилися. Знищено три оселі. Постраждали й інші хати та господарські споруди на вулиці. Сховатись завчасно люди не встигли. У селі немає сирени, розповів селищний голова.

"У селі такого в нас нема. Було чути прильоти. Російський теракт - те, що маємо", - розповів староста села Андрій Бославський.

Сусіда загиблих показує свою розбиту кімнату. Каже, що спав у літній кухні, а якби у хаті - теж міг загинути. На місці досі працюють криміналісти. Водночас чотири крилаті ракети над західними областями вдалося знищили ПВК "Захід".

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