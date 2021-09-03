Вночі спостерігали позитивну динаміку: як почувається поліцейський, який потрапив у жахливу ДТП на Рівненщині

Вночі спостерігали позитивну динаміку: як почувається поліцейський, який потрапив у жахливу ДТП на Рівненщині

Правоохоронця прооперували нейрохірурги.

Прооперований нейрохірургами у стабільно тяжкому стані залишається поліцейський, який із колегою потрапив в аварію на Рівненщині. Але вночі, за словами лікарів, вони спостерігали позитивну динаміку.

Про це повідомляється в ТСН.Ранок 3 вересня.

Також читайте У Запоріжжі двоє 11-річних хлопчиків потрапили в ДТП на квадроцихлах

Мініфургон правоохоронця врізався у фуру, що їхала попереду. 28-річна дільнична, яка була пасажиркою загинула на місці, а самого водія — заступника керівника поліції Дубенщини з численними тяжкими травмами ушпиталили. Водій вантажівки не постраждав.

За інформацією джерел ТСН, правоохоронець нібито був напідпитку, бо святкував свій день народження. Чи дійсно це так — розслідує ДБР. Там відкрили провадження. Винуватцю аварії загрожує від 3 до 8 років за ґратами.

“Коли рятувальники прибули на місце події, вони побачили, що мініфургон заїхав в причіп вантажівки, внаслідок потужного удару, водія та пасажирку затисло в салоні автомобіля”, — розповів керівник Дубенського пожежно-рятувального загону Руслан Каськов.

“Посадовця шпиталізували до лікарні. Чи перебував працівник поліції за кермом у стані алкогольного сп'яніння, наразі встановлюють”, — підкреслила речниця ДБР Хмельниччини Катерина Герасимук.

Нагадаємо, що в Одеській області автомобіль з поліцейськими потрапив у ДТП. Внаслідок аварії загинули троє правоохоронців, ще один — травмований і перебуває у лікарні.

Новини України: копа, який із колегою потрапив в аварію, прооперували нейрохірурги

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання