Вночі у Києві жінка на позашляховику порпалась у сумочці і розбила три авто: відео

Вночі у Києві жінка на позашляховику порпалась у сумочці і розбила три авто: відео

Постраждав і сам позашляховик, який опинився догори колесами, у ньому виявили двох жінок.

У Києві жінка на позашляховику порпалась у сумочці і розбила три авто.

Про це йдеться у сюжеті "ТСН. Ранок" за 27 вересня.

Вночі позашляховик на крутому повороті вилетів на зелену зону і врізався у гору шин.

Після цього машина знесла огорожу паркувального майданчика та розтрощила дві автівки.

Постраждав і сам позашляховик, який опинився догори колесами. У ньому виявили двох жінок.

За словами пасажирки, аварія сталася через неуважність: водійка втратила керування, бо спробувала щось знайти у сумочці.

Правоохоронці перевіряють, чи була кермувальниця тверезою.

Новини України: вночі у Києві жінка на позашляховику порпалась у сумочці і розбила три авто

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