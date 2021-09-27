Вночі у Києві жінка на позашляховику порпалась у сумочці і розбила три авто: відео

Постраждав і сам позашляховик, який опинився догори колесами, у ньому виявили двох жінок.
У Києві жінка на позашляховику порпалась у сумочці і розбила три авто.
Про це йдеться у сюжеті "ТСН. Ранок" за 27 вересня.
Вночі позашляховик на крутому повороті вилетів на зелену зону і врізався у гору шин.
Після цього машина знесла огорожу паркувального майданчика та розтрощила дві автівки.
Постраждав і сам позашляховик, який опинився догори колесами. У ньому виявили двох жінок.
За словами пасажирки, аварія сталася через неуважність: водійка втратила керування, бо спробувала щось знайти у сумочці.
Правоохоронці перевіряють, чи була кермувальниця тверезою.