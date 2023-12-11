Вода дісталася до “Олімпійської”: що відбувається насправді і чи загрожує це закриттям нових станцій метро

Новина про підтоплення станції “Олімпійська” — яскравий приклад того, що завжди треба перевіряти інформацію.

Вранці, 11 грудня, на метро “Либідська” утворився чималий натовп на вході, адже саме ця станція тимчасово стала кінцевою до підземки. Водночас у мережі поширились чутки, що вода з’явилась і на станції метро “Олімпайська”.

Як минув перший робочий день після закриття шести станцій метро у Києві і яка ситуація на “Олімпійській”, розповіли в ефірі телемарафону “Єдині новини” кореспонденти ТСН.

Ситуація 11 грудня

Щільність пасажирів зменшувалась одразу за турнікетами, поїзди ходили достатньо часто, щоб на платформі люди не скупчувались. Вдень черг на вхід та вихід вже не було. Через підтоплення тунелю щонайменше на декілька місяців закрили ділянку метро від “Либідської” до “Теремків”. Натомість столична влада пустила автобус маршрутом 2М, а також збільшила кількість тролейбусів на маршруті 43Д.

Кореспонденти ТСН пересвідчились, що автобуси ходять доволі часто, щоб натовпу на зупинці не створювати. Це підтвердили і кияни:

“В суботу та неділю було складно, мені здається, що сьогодні буде легше, бо вже знаємо, куди і де сідати, що робити далі. Всім тяжко, військовим теж тяжко”;

“Звичайно, звикнемо. Але ми сподіваємося, що це тільки на пів року і нас ніхто не підведе”.

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Ще одну станцію затоплює водою?

У мережі поширились чутки, що вода з’явилась і на станції метро “Олімпайська”. Люди повідомляють, що вода вже на коліях. Що там відбувається, розповіла кореспондентка ТСН Інна Боднар.

За її словами, новина про підтоплення станції “Олімпайська” — яскравий приклад того, що завжди треба перевіряти інформацію. Станція метро “Олімпійська” працює, всі потяги їздять.

В метрополітені кажуть, що те, що вода трішки з’явилася на стінці, потім люди побачили її на колії — це звичайний процес і в ньому немає нічого екстраординарного. Але такої бурхливої уяви людям у мережі додало те, що поруч біля метро “Олімпійська” сьогодні зранку, 11 грудня, прорвало трубу з гарячою водою, на місці почали проводити роботи.

Щоб підігріти інтерес до цієї теми, у мережі почали ширитися відео, що з тої труби тече вода, тут усе затопило, парує і бульках і через це затопило метро. Так от, кореспонденти побували на місці, дороги не перекриті, нічого не бульках і не парує, станція метро “Олімпійська” працює, пасажири їздять. Все у звичайному штатному режимі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Вода дісталася аж до Олімпійської?! Чи загрожує це закриттям нових станцій?

Нагадаємо, у Києві від 8 грудня припинила працювати частина станцій синьої гілки метро — від “Либідської” до “Теремків”. У метрополітені розгерметизувався тунель. ТСН.ua зібрав все, що відомо про підтоплення метро Києва.

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