Вода на популярному українському курорті різко змінила колір: чому так сталось (фото, відео)

Куяльницький лиман на Одещині набув ніжного рожево-бузкового кольору. Відома туристична локація нині вабить ще більше туристів-любителів гарних краєвидів та екзотики.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Олени Черняєвої.

Колір Куяльника змінюється на очах залежно від напряму вітру та хвиль на воді. Фарби ще чистіші від того, що дно лиману вкрите шаром білосніжної солі.

Прихильники лікувальної води лиману красою милуються. А от купатися, скаржаться, незручно. Куяльник цьогоріч обмілів настільки, що зануритися у воду всім тілом, навіть лежачи, майже неможливо.

Дерев’яні містки, які раніше були напівзанурені у водойму, тепер сухі. Від них до води ще йти та йти. Пані Світлана щоліта приїздить до Куяльника з Одеси. Впевнена, що саме лікувальна вода допомагає підтримувати здоров’я ось уже понад сорок років. Але таким, каже жінка, бачить лиман вперше. Тож нині сюди їдуть не купатися, а полежати і зробити мальовничі селфі.

До різкого падіння рівня води призвела цьогорічна посуха в регіоні. Куяльник обмілів, а його солоність підвищилася. Та щойно підуть дощі — усе виправиться, кажуть фахівці.

«Зараз там концентрація більше 400 проміле на літр, в басейні річки Великий Куяльник і самого лиману давно дощів не було. Це таке цікаве природне явище і зараз є можливість побачити, як воно іноді буває», — каже історик Сергій Гуцалюк.



І навіть у незвичному кольорі води цьогоріч винна теж сіль. Мікроорганізми, що живуть у лимані, стають рожевими за її високої концентрації. Триватиме це явище недовго — до першого великого дощу. Тож охочим побачити рожеву красу на власні очі слід поквапитися.

