Вода прибуває раптово і вночі: мешканці селища на Дніпропетровщині не можуть дістатись своїх обійсть через повінь

В селі мають навіть план евакуації, але люди до неї ще не готові.
На човнах замість автівок - селище Курилівка на Дніпропетровщині вже кілька днів поспіль затоплює через весняний паводок та скид води по каскаду водосховищ Дніпра. Місцями вода піднялася більше як на півтора метра і продовжує прибувати. Подібне у кількох районах Дніпропетровщини, однак Курилівці дісталось чи не найбільше, йдеться в ТСН.
Замість припаркованих автівок тут човни, прив’язані до парканів. Лише на них тепер можна подолати вулиці в дачних кооперативах Курилівки. Такої великої води тут не пам’ятають останні 30 років. Влада пояснює стихію значним підвищенням рівня води у Дніпрі через рясні дощі взимку та навесні. Найбільше страждають ті, хто будувався у руслах річок.
Найбільше води прибуває вночі, кажуть місцеві. “ Кожного дня плюс чотири ділянки затоплені. Наразі вже 50 будинків у нас затоплені”, - каже голова садового товариства Людмила Ганська.
Зранку ж, як вода трохи сходить, люди повертаються за майном. Олександр навіть зайти до двору не може. Бідкається, тільки закінчили ремонт, а тепер усе зіпсоване, але чи не найбільше переймається за рослини. “Дуже багато дерев хороших, я посадив кущі лохини, персик, сливу, почало розпускатися. Душа болить, звісно”, - каже чоловік.
В селі мають навіть план евакуації, але люди до неї ще не готові. “Згідно плану евакуації наша Курилівка евакуюються в селище Чаплинка, для цього все є, є автобуси , є працівники цивільного захисту, але люди відмовились”, - каже староста селища.
У ДСНС попереджають, вода ще може прибувати, тож мешканців Курилівки обкладають обійстя, куди ще не дісталась ріка, мішками з піском і уважно стежать за рівнем води на затоплених вулицях.
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