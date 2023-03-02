Вода вже вийшла з берегів: що може затопити в Києві паводок

В Українському гідрометцентрі розповіли, що небезпечних явищ через паводок не очікується.

На столичній Русанівці кияни можуть спостерігати проходження тало-дощового паводку на Дніпрі. Тут вода вийшла з берегів і частково затопила прибережну територію. На одному з фото можна побачити тротуар з сміттєвою урною, який залила вода, а поруч плаває дика качечка.

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Експерти кажуть, що від паводку у Києві можуть страждати прибережні території. Наприклад, на Русанівських садах водою позаливало погреби місцевих дачників, а на Русанівській набережній місцями водою позаливало тротуари.

В Українському гідрометцентрі заспокоюють, що киянам не варто пити валер’янку, фахівці тримають під контролем ситуацію.

"Зараз відбувається пропуск Київською ГЕС тало-дощового паводку, який розпочався з кінця січня і триває досі. Максимальні рівні паводку у верхів’ї Дніпра пройшли наприкінці лютого. Тому зараз відбувається пропуск води далі по каскаду дніпровських ГЕС. Те, що в Києві вода вийшла на понижений берег Дніпра у районі Русанівки – це нормальний, природній процес, бо це заплавні території", - розповів сайту ТСН.ua Ілля Перевозчиков, начальник відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру.

Він додає, що небезпечних явищ через паводок у Києві не очікується. А про всі небезпечні ситуації фахівці інформують на своєму сайті. Наприклад, 2-6 березня на ділянці Верхнього Дніпра (в межах країни) та Десни Макошине-Морівськ утримуватиметься затоплення заплави, порушення транспортного сполучення з окремими прирічковими селами у Корюківському, Чернігівському районах Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки - помаранчевий).

"В період водопілля в Києві можливий вихід води на заплаву. Наприклад, у нас в Гідропарку розміщений гідрологічний пост "Київ" і зараз там фіксується вихід води на заплаву. Сьогодні зранку там було зафіксовано перевищення на 14 сантиметрів. Але це абсолютно нормальне явище під час паводку. Заплавні та прибережні території при проходженні високої води – завжди затоплюються. Навіть коли вже розпочнеться весняне водопілля в кінці березня та квітні, то заплави в районі Києва можуть затоплюватися. Бо це природній процес", - пояснює Ілля Перевозчиков.

В Гідрометцентрі додають, що кияни, відвикли від високого водопілля на Дніпрі. Водопілля – фаза гідрологічного режиму, що характеризується високими рівнями води, проте на Дніпрі в останні роки воно проходило здебільшого в межах русла, навіть без затоплення заплави.

"Цього року на Дніпрі ми спостерігаємо високу воду у лютому місяці! Таке явище відповідає весняному водопіллю, але за генезисом є тало-дощовим паводком. Київ пам’ятає високі водопілля, коли затоплювало і Поділ, і Труханів острів тощо. Але зараз ситуація повністю під контролем. Тому киянам не варто хвилюватися", - заспокоює Ілля Перевозчиков.

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