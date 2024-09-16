Вода зносить будинки, мости та авто: в Європі лютує "стихія десятиліття", є загиблі (фото, відео)

В Європі лютує негода.
Стихія десятиліття – так уже охрестили негоду в багатьох країнах. А приніс її шторм "Борис", через який вийшла з берегів головна артерія Європи – річка Дунай. Від катаклізму постраждали Польща, Румунія, Чехія, Словаччина та Австрія, і вже є перші загиблі.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Негода в Чехії
Катаклізм, якого в центральній та східній Європі не бачили від моменту підриву Каховської дамби. Руйнівна повінь зносить буквально все на своєму шляху. Проливні дощі з вітрами приніс із собою циклон на ймення "Борис".
У чеському місті Єсенік рятувальники за допомогою гелікоптера забирають застряглих на дахах будинків людей.
За три дні в горах на заході країни випала тримісячна кількість опадів. Нинішній катаклізм, кажуть у міністерстві довкілля Чехії, трапляється раз на 50 років. Влада вже оголосила евакуацію для понад 51 тисячі домогосподарств у північних районах країни, там нині масові відключення електроенергії. Потоки води настільки сильні, що не дають шансу ані авто, ані будинкам, ані переправам. Замість доріг у містах суцільні річки, оселі потрощені та непридатні для життя.
"Ми бачимо жахливі руйнування. Тут був магазин на розі, але його вже немає… Вчора вони намагалися вивести воду з підвалу три години. Мій підвал і гараж затоплені. У гаражі все повністю зіпсовано. Я ще не заглядав у підвал. І краще б не перевіряв", – каже мешканець Єсеніка Ян Прихода.
"Вранці ми прокинулися і вирішили підняти автомобіль на вищий рівень. Поки я дійшов до машини та одягнув черевики, протягом 10 хвилин вода була скрізь. Тож ми підняли машину за допомогою трактора. А потім нам довелося стрибати з вікон будівлі та йти до сусідів", – каже Ян Шопф.
Щонайменше 4 чеських громадян вважаються зниклими – троє з них були в машині, коли їх понесла річка в Північній Моравії. Неподалік Праги рятувальникам довелося рятувати чоловіка, який вирішив поплавати в затопленій зоні. Течія віднесла його за 2 кілометри – зловили аж в очереті.
Негода в Австрії
Австрійський регіон Лангелойс теж нині накрила висока вода. Мости, спортивні майданчики і дороги затоплені та зруйновані. Рятувальники розкладають мішки з піском, щоб стримати ще більший потік.
Влада просить людей залишатися вдома, а австрійський канцлер доручив відправити до регіону 2400 військових.
"Холодильник упав на мене, і я більше не міг вибратися. Тому я кричав усю ніч, поки не прийшли якісь люди і не врятували мене звідти", – каже місцевий житель.
Негода в Румунії
В румунському регіон Галац місцеві мешканці пересуваються по коліна у воді та дістають з багнюки свої пожитки.
Пані Вікторія Сальчану, що мешкає в комуні Слобозія-Конакі, веде журналістів до своєї затопленої оселі. Вода поряд з ліжками в хаті, перевернута техніка, а на вулиці – потонула птиця.
"Це катастрофа, більше нічого не скажеш. Вода прийшла ззаду будинку, вона прийшла і з іншого боку. Вона знищила все, у мене нічого не залишилося. Ліжка заповнені болотом, подушки теж, мені ніде спати", – каже жінка.
Внаслідок катаклізму на південному сході Румунії загинули 5 людей, тисячі будинків зруйновано – поряд місцева влада розпорядилася розгорнути наметове містечко.
Негода в Польщі
В Польщі станом на зараз загинула одна людина. В селищі Дзержиславіце родину з 4-ма дітьми та собакою дивом витягли з машини.
Мер міста Глухолази на південному заході Польщі заявив, що річка вийшла з берегів і затоплює місто. Він закликав жителів евакуюватися на території, розташовані вище. В місті Строни-Шльонські зруйнований міст і хвиля несеться далі. До регіону, охопленого смертоносною повінню, негайно прибув і прем'єр Польщі Дональд Туск.
"Ситуація дійсно залишається дуже драматичною в багатьох районах. Найкритичніша ситуація в долині Клодзко, в повіті Клодзко, зокрема в Строни-Шльонські та Льондеку. Ми маємо першу підтверджену смерть від утоплення тут. Евакуювано 1600 осіб", – каже Туск.
Україна запропонувала свою допомогу
Свою допомогу сусідам запропонувала й Україна. Київ готовий відправити близько сотні рятувальників та обладнання на допомогу європейським державам. У своїх соцмережах польський прем'єр написав, що був розчулений такою пропозицією з українського боку.
Стихія, за прогнозами синоптиків, нашій країні не загрожує. Однак вплинула на рух потягів, що курсували до Польщі, Чехії та Австрії. "Укрзалізниця" попереджає про затримки, а деяким радить планувати дорогою пересадки та ночівлі.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН НОВИНИ за 16 вересня 2024 | Новини України СЬОГОДНІ НАЖИВО
Читайте також: