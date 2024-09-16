Вода зносить будинки, мости та авто: в Європі лютує "стихія десятиліття", є загиблі (фото, відео)

Стихія десятиліття – так уже охрестили негоду в багатьох країнах. А приніс її шторм "Борис", через який вийшла з берегів головна артерія Європи – річка Дунай. Від катаклізму постраждали Польща, Румунія, Чехія, Словаччина та Австрія, і вже є перші загиблі.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Негода в Чехії

Катаклізм, якого в центральній та східній Європі не бачили від моменту підриву Каховської дамби. Руйнівна повінь зносить буквально все на своєму шляху. Проливні дощі з вітрами приніс із собою циклон на ймення "Борис".

У чеському місті Єсенік рятувальники за допомогою гелікоптера забирають застряглих на дахах будинків людей.

За три дні в горах на заході країни випала тримісячна кількість опадів. Нинішній катаклізм, кажуть у міністерстві довкілля Чехії, трапляється раз на 50 років. Влада вже оголосила евакуацію для понад 51 тисячі домогосподарств у північних районах країни, там нині масові відключення електроенергії. Потоки води настільки сильні, що не дають шансу ані авто, ані будинкам, ані переправам. Замість доріг у містах суцільні річки, оселі потрощені та непридатні для життя.

Негода в Чехії

"Ми бачимо жахливі руйнування. Тут був магазин на розі, але його вже немає… Вчора вони намагалися вивести воду з підвалу три години. Мій підвал і гараж затоплені. У гаражі все повністю зіпсовано. Я ще не заглядав у підвал. І краще б не перевіряв", – каже мешканець Єсеніка Ян Прихода.

"Вранці ми прокинулися і вирішили підняти автомобіль на вищий рівень. Поки я дійшов до машини та одягнув черевики, протягом 10 хвилин вода була скрізь. Тож ми підняли машину за допомогою трактора. А потім нам довелося стрибати з вікон будівлі та йти до сусідів", – каже Ян Шопф.

Щонайменше 4 чеських громадян вважаються зниклими – троє з них були в машині, коли їх понесла річка в Північній Моравії. Неподалік Праги рятувальникам довелося рятувати чоловіка, який вирішив поплавати в затопленій зоні. Течія віднесла його за 2 кілометри – зловили аж в очереті.

В Європі лютує негода

Негода в Австрії

Австрійський регіон Лангелойс теж нині накрила висока вода. Мости, спортивні майданчики і дороги затоплені та зруйновані. Рятувальники розкладають мішки з піском, щоб стримати ще більший потік.

Влада просить людей залишатися вдома, а австрійський канцлер доручив відправити до регіону 2400 військових.

"Холодильник упав на мене, і я більше не міг вибратися. Тому я кричав усю ніч, поки не прийшли якісь люди і не врятували мене звідти", – каже місцевий житель.

Негода в Австрії

Негода в Румунії

В румунському регіон Галац місцеві мешканці пересуваються по коліна у воді та дістають з багнюки свої пожитки.

Пані Вікторія Сальчану, що мешкає в комуні Слобозія-Конакі, веде журналістів до своєї затопленої оселі. Вода поряд з ліжками в хаті, перевернута техніка, а на вулиці – потонула птиця.

"Це катастрофа, більше нічого не скажеш. Вода прийшла ззаду будинку, вона прийшла і з іншого боку. Вона знищила все, у мене нічого не залишилося. Ліжка заповнені болотом, подушки теж, мені ніде спати", – каже жінка.

Внаслідок катаклізму на південному сході Румунії загинули 5 людей, тисячі будинків зруйновано – поряд місцева влада розпорядилася розгорнути наметове містечко.

Негода в Румунії

Негода в Польщі

В Польщі станом на зараз загинула одна людина. В селищі Дзержиславіце родину з 4-ма дітьми та собакою дивом витягли з машини.

Стан стихійного лиха! Поляки нажахані! Такого в країні ніколи не було

Мер міста Глухолази на південному заході Польщі заявив, що річка вийшла з берегів і затоплює місто. Він закликав жителів евакуюватися на території, розташовані вище. В місті Строни-Шльонські зруйнований міст і хвиля несеться далі. До регіону, охопленого смертоносною повінню, негайно прибув і прем'єр Польщі Дональд Туск.

"Ситуація дійсно залишається дуже драматичною в багатьох районах. Найкритичніша ситуація в долині Клодзко, в повіті Клодзко, зокрема в Строни-Шльонські та Льондеку. Ми маємо першу підтверджену смерть від утоплення тут. Евакуювано 1600 осіб", – каже Туск.

Польща

Україна запропонувала свою допомогу

Свою допомогу сусідам запропонувала й Україна. Київ готовий відправити близько сотні рятувальників та обладнання на допомогу європейським державам. У своїх соцмережах польський прем'єр написав, що був розчулений такою пропозицією з українського боку.

Стихія, за прогнозами синоптиків, нашій країні не загрожує. Однак вплинула на рух потягів, що курсували до Польщі, Чехії та Австрії. "Укрзалізниця" попереджає про затримки, а деяким радить планувати дорогою пересадки та ночівлі.

Нищівні повені в Європі торкнулись Українців!

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