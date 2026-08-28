Востаннє говорили за 40 хвилин до катастрофи: нові подробиці зникнення туристів з України у Непалі

Непал / © ТСН

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Велика вода у Непалі знесла геть усе на своєму шляху. Упродовж трьох днів триває масштабна пошуково-рятувальна операція, до якої вже залучили армію.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Що відомо про катастрофу

10 секунд або одна коротка мить — і гігантська хвиля з багнюкою та камінням повністю змітає забудову. Ті, хто опинився в самому епіцентрі стихії, врятуватися не мали жодного шансу.

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За кілька днів після катастрофи вулиці районів на кордоні Непалу та Тібету вкриті метровим шаром рідкого бруду, довкола — понівечені будинки, а в річці знаходять рештки тіл загиблих. Це надзвичайно популярний серед туристів регіон, і як зазвичай, уранці 26 серпня тут перебувало чимало людей.

Доля 56 українських громадян та зв’язок за 40 хвилин до лавини

Група українців, які прямували до священної гори Кайлас, перебувала саме на кордоні між двома країнами. На контакт із колегами та рідними вони виходили за 40 хвилин до сходження лавини та руйнівного зсуву, після чого зв’язок повністю обірвався.

«Гід з українською групою зателефонував до агентства о 8-й ранку. Сказав: „Ми переходимо кордон“. І рівно о 8:40 зійшла лавина з боку Китаю з гір, і ще був землетрус у цей момент», — розповів гід Непалі Петро.

Наразі доля українських мандрівників залишається невідомою. В українському Міністерстві закордонних справ підтверджують, що пошуки тривають. 56 наших громадян наразі немає ані в переліку поранених, ані серед офіційно підтверджених списків загиблих. У соціальних мережах рідні та близькі розшукуваних розміщують світлини з проханням надати бодай якусь інформацію:

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«З ними немає звʼязку, і зараз для нас важлива будь-яка інформація про їхнє можливе перебування».

«Ми шукаємо Досенко Аліну з цієї ж групи. Якщо хтось із них вийде на звʼязок — дайте знати!».

Магічний «Рік вогняного коня» та черги на кордоні

Священна гора Кайлас є кінцевою точкою майже всіх тутешніх паломницьких та туристичних маршрутів. Вважається, що якщо здійснити ритуал — кору (обхід довкола цієї гори) — можна очиститися від усіх гріхів. А 108 обходів, за віруваннями, звільняють людину від колеса перевтілень ще за життя.

Гід Олександр, який вже 10 років водить туристів цим складним маршрутом, сподівається на диво:

«Одна з таких груп саме зараз перебуває в Непалі — група Ірини Блонської. І є там ще один клієнт, якого я особисто водив — це Саша Білий з Одеси. Він теж повів туди групу. Я щиро сподіваюся, що в них усе добре».

Кінець літа є традиційно несприятливим для гірських походів через рясні опади в регіоні. Проте цьогоріч охочих вирушити в гірське паломництво виявилося надто багато. Рідкісний період, який випадає лише раз на 60 років — рік вогняного коня — привабив тисячі вірян. За переказами, один обхід Кайласа цьогоріч зараховується як 18 звичайних.

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Аби встигнути здійснити обряд, мандрівники масово прибувають до Непалу, де простіше отримати китайську візу, і звідти пішки вирушають до Тібету. Проте перевірки на прикордонних пунктах розтягувалися на довгі години.

«Коли ми були там у червні, на кордоні одночасно перебувало десь 400 людей. Ця процедура була розтягнута в часі майже на весь день… А коли потрапили в Тібет, Кайлас взагалі закрили для іноземців через величезний наплив. Я особисто ніколи не бачив так багато людей», — додає гід Олександр.

Скільки саме туристів перебувало безпосередньо на пункті пропуску в момент удару стихії — досі не встановили. За даними місцевої влади, серед зниклих безвісти — майже сотня військових і поліцейських, а також співробітники митниці.

«Сподіваюсь, що хтось вижив і вибрався. У прикордонному пункті був один поліцейський, який встиг втекти. А всі непальці та туристи, які були на кордоні — усі без звʼязку», — підкреслює гід Петро.

Пастка багнюки та попередження науковців

До переліку жертв щодня додаються сотні людей. У районі лиха повністю відсутній мобільний та інтернет-звʼязок, оскільки вода зі зсувами зруйнувала абсолютно всі місцеві гідроелектростанції та вежі зв’язку. Знесено мости, будинки, вщент розмиті й без того складні ґрунтові дороги, тому евакуація вкрай ускладнена.

Врядкована громадянка Індії на ім’я Раджа порівнює прихід великої води з раптовим каменепадом: «Це було схоже на падіння величезного каменя. Саме так це виглядало! Велика-велика брила падає у воду — і утворюється вирва. Ми спочатку подумали, що це землетрус».

Падаючи вниз із висоти сотень метрів, вода захоплює із собою ґрунт і каміння, за своєю консистенцією стаючи схожою на рідкий бетон, пояснюють науковці. Причиною катастрофи став гігантський шмат льодовика, який зіштовхнув гірські річкові системи вниз із висоти понад 5 тисяч метрів над рівнем моря.

«Швидкість такого потоку перевищує 100 кілометрів на годину, а іноді сягає й 200 кілометрів на годину! Все, що опиняється на його шляху, потік захоплює із собою та силою виштовхує вперед», — зазначає геолог Саймон Кокс.

Загроза повторної катастрофи та рятувальна операція

Наступна катастрофічна хвиля може статися найближчим часом. Пекін вже офіційно попередили про високий ризик прориву ще однієї природної дамби — рятувальники показали з повітря високогірне озеро, в яке упродовж наступних кількох днів може додатково зійти ще 3 мільйони кубометрів води (обсяг понад 1000 п’ятдесятиметрових олімпійських басейнів).

Попри смертельну небезпеку, до районів стихійного лиха відправили важку будівельну техніку, трактори, сотні рятувальників та підрозділи армії Китаю. До пошуків залучено понад 15 гелікоптерів. Уцілілих людей буквально викопують із багнюки, чіпляють за троси та повітряним шляхом доправляють у безпечні місця.

Цю катастрофу і науковці, і місцеві пояснюють безпосередніми наслідками глобального потепління: снігові шапки на горах тануть у рази швидше, а сходження в гори стають дедалі небезпечнішими. Не лише ця, а й інші лавини останнім часом забрали життя багатьох досвідчених альпіністів. Зокрема, наприкінці цього липня загинула група, яку вів легендарний непальський альпініст Нірмал Пурджа, який свого часу підкорив усі 14 восьмитисячники планети.

Скільки остаточно життів забрала ця катастрофа і як довго триватиме пошукова операція на межі Непалу та Тібету — рятувальники поки не прогнозують. Водночас туристичні тури, які заплановані на вересень, поки що офіційно не скасовують. Проте гіди визнають: дістатися пішки до Тібету тепер буде надзвичайно важко, адже навіть прикордонна митниця перетворилася на купу бруду та розвалин.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Київ тероризують вже другу добу! Трагедія в Непалі може повторитись? | ТСН 18:00 28 серпня

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