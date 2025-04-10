Водій автобуса-гармошки з пасажирами заблукав у дворах Києва: як його покарали

Водій автобуса заблукав у дворах Києва

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У Києві — черговий скандал із міським транспортом. На Виноградарі було помічено пасажирський автобус «гармошку» №36, який із пасажирами в салоні заїхав на прибудинкову територію та здійснював небезпечний рух зеленою зоною між будинками.

Знищені газони через перекриття проспекту

Територія зеленої зони між житловими будинками на Виноградарі неабияк вим’яті колесами від автомобілів, помітно, що тут влаштували стоянку не один і не два власники транспортних засобів.

Місцеві жителі шоковані тим, що відбувається. У цьому дворі почали залишати автомобілі після того, як міська влада розпорядилася з початку квітня на рік закрити рух транспортних засобів та пішоходів на проспекті Європейського Союзу через будівництво метро на Виноградар.

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Заблукав у дворах

Мешканці кажуть, що намагаються захистити зелені зони від автотранспорту — споруджують перешкоди, але водії все одно заїжджають сюди тротуарами.

А вчора вранці на територію між будинками в’їхав величезний автобус-гармошка КП «Київпастранс».

До речі, водій автобуса, який із пасажирами в салоні буксував газоном і стрибав бордюрами, свої дії пояснив тим, що нібито заблукав.

Пропустив потрібний поворот

У Департамент транспортної інфраструктури КМДА розповіли про те, що сталося. Там підтверджують, що через перекриття проспекту Європейського Союзу оновленим маршрутом тролейбуса №36, курсують великі комунальні автобуси-гармошки.

«Водій автобуса вперше виїхав на оновлений маршрут. Під час руху він повернув не на потрібному повороті, а після цього вже було пізно щось змінювати, бо через габарити автобус повернути назад не міг. Тому водій залишився перед вибором: висаджувати пасажирів та викликати спецтехніку чи спробувати виїхати з цього двору», — розповіли ТСН.ua у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Водій та його керівник отримали догани

Водій намагався виїхати з двору, і це йому вдалося. Але спроба виїзду потрапила на відео місцевих мешканців.

«Ми вибачаємося перед пасажирами автобуса та мешканцями двору за створені незручності. Наш водій та начальник автобусної колони покарані письмовими доганами. Крім того, з водіями підприємства проведено інструктаж щодо недопущення подібних ситуацій», — кажуть транспортники.

Патрульних попросили стежити за автотранспортом

У Департаменті додають, що під час з’ясування обставин цієї події у дворі було виявлено паркування легкового автотранспорту на зеленій зоні, де гуляють діти та відпочивають мешканці.

«Ми звернулися до патрульної поліції Києва з проханням посилити контроль за автомобілістами або ж не допускати заїзд легкового транспорту на зелену зону, на період дії тимчасових транспортних обмежень на Виноградарі», — розповіли в департаменті.

Раніше ТСН.ua розповідав, як у Києві таксисти заробляють на військових у комендантську годину.

Дата публікації 13:31, 07.04.25 Кількість переглядів 25 На Виноградарі будують метро: як змінились маршрути громадського транспорту