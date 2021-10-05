Водій фури, який збив дітей на "зебрі" у Харкові, розповів про обставини трагедії

Водій фури, який збив дітей на "зебрі" у Харкові, розповів про обставини трагедії

Чоловіка затримали і йому загрожує до 8 років ув’язнення.

У Харкові померла дитина, яку напередодні збила вантажівка. Двоє підлітків потрапили під колеса напередодні. Хлопчики переходили дорогу зеброю, коли на них налетіла багатотонна фура. У тяжкому стані обох забрала швидка.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

На жаль, життя старшого підлітка лікарі не змогли врятувати. Школяра привезли вже у стані клінічної смерті. Кілька разів медики намагались запустити його серце, та марно.

Ще один травмований - це 12-річний підліток. За його життя нині борються лікарі. У школяра діагностувати важку травму голови, забої внутрішніх органів і численні переломи. Він лишається у тяжкому стані в реанімації.

Все сталося надвечір на нерегульованому пішохідному переході. За даними слідчих, хлопці один за одним перебігали жваву дорогу. Аж раптом на них налетіла багатотонна вантажівка. Водій натиснув на гальма, але було запізно.

Новини України: у Харкові померла дитина, яку напередодні збила вантажівка

«Там світлофор був і від нього став рухатися. Буквально метрів 50. Я тільки від світлофора почав їхати, а вони на пішоході почали бігти. Стояли-стояли і почали бігти», - твердить водій.

Натомість місцеві жителі кажуть, що на цьому переході людей збивають уже не вперше, ділянка дуже проблемна, неодноразово просили встановити світлофор. Утім ці прохання, за словами людей, чиновники ігнорують.

Поліція відкрила кримінальне провадження. 33-річного водія фури вже затримали. Йому загрожує 8 років ув’язнення.

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