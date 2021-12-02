Водій "Газелі", який збив маму із дитиною на трасі в Кривому Розі, пояснив причину втечі із місця ДТП

Водій "Газелі", який збив маму із дитиною на трасі в Кривому Розі, пояснив причину втечі із місця ДТП

Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.

Лікарі борються за життя 5-річного хлопчика, що постраждав в ДТП у Кривому Розі.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

У нього черпно-мозкова травма та перелом ноги, проте прогнози медиків обнадійливі.

Мама з дитиною у темряві перебігали широке шосе: там 4 смуги жвавого руху, їх збив бус. Від удару пішоходів відкинуло на зустрічну смугу просто під колеса вантажівки. 33-річна жінка, загинула на місці, а її сина у тяжкому стані забрала швидка.

Водій «Газелі», що перший збив людей, з місця аварії втік, та невдовзі його затримали. Як чоловік пояснив поліції, пішоходів він не бачив, а потім злякався.

Медики борються за життя 5-річного хлопчика, який постраждав в ДТП у Кривому Розі

«В рамках розслідування чоловік здав аналіз на вміст наркотичних речовин в крові. Ми чекаємо на висновки медиків. За аварію чоловіку може загрожувати до восьми років позбавлення волі», - заявив речниця поліції Дніпропетровщини Ганна Старчевська.

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