Ексклюзив ТСН
57
Водій Mercedes на Подолі побив велосипедиста: гучний скандал отримав несподіване продовдення

У Києві спалахнув скандал через побиття велосипедиста на Подолі.

Водій Mercedes на Подолі побив велосипедиста: гучний скандал отримав несподіване продовдення

Водій побив велосипедиста / © Поліція Києва

Водію «Мерседеса», який побив велосипедиста на столичному Подолі, оголосили нову підозру. Сама подія сталася на початку цього тижня — на зауваження, що машина перешкоджає руху, кермувальник авто тричі ударив велосипедиста в обличчя і залишив його непритомного на дорозі.

Після затримання і вручення підозри, водія відпустили під нічний домашній арешт. Прокуратура ж оскаржила це рішення.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Влада Блощинського.

Що відомо про побиття водія

Відео з камер спостереження оприлюднила поліція Києва — на велодоріжці припарковані авто. До них під’їжджає велосипедист. Під час розмови один із водіїв починає його бити, а потім відтягує з дороги ближче до узбіччя. Сідає в авто і їде. Ось що розповідає постраждалий про той день.

«Я хотів, щоб водій не порушив правила і з’їхав з велодоріжки. Тому що він стояв машиною без аварійного світла», — каже постраждалий Антон.

Саме аварійна зупинка — це єдина причина, за якою авто може зупинитися на велодоріжці.

«Це заборонено чинними правилами дорожнього руху. Єдиний випадок — це є технічна несправність транспортного засобу, але в даному випадку, також згідно до ПДР, має бути увімкнена аварійна сигналізація, виставлено спецзнак аварійний», — каже перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошецький.

Постраждалого велосипедиста водій авто залишив на дорозі без свідомості. Поліція усе це бачила з камер відеоспостреження. Антона забрали, надали допомогу і він майже нічого не пам’ятає. Нападника знайшли і затримали. Наразі за рішенням суду він під домашнім арештом в нічний час доби.

Що відомо про підозрюваного

Хілик Олександр Віталійович мешкає на Київщині, йому 44 роки. Власник автосервісу по розбору «Спринтерів», а ще компаній з будівництва та виробництва одягу.

У реєстрі судових справ можна знайти апеляцію пана Хілика щодо повернення майна. А все через кримінальне провадження — щодо зриву поставок та розкрадання коштів ЗСУ. У липні 2024 року стало відомо, що ТОВ «Глобал Ікс Хіл Груп», яка зараз належить Хілику, підозрювали у привласненні 25 млн гривень, які виділили на закупівлю форми для ТРО.

ТСН вирішила знайти Олександра та розпитати його версію — і про побиття велосипедиста, і про справу про розкрадання коштів на ЗСУ.

Бізнес та нерухомість Олександра Хілика зосереджений на Київщині, у Білоцерківському районі.

За одним парканом одразу 2 компанії: розборка «Спринтерів» — тут їх дійсно багато. А також благодійний фонд під назвою «Євроопен». За даними реєстрів, вона була зареєстрована 8 років тому. Основний вид діяльності: надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання. Інших згадок про цей фонд в мережі немає. Дізнатися щось за вказаною адресою реєстрації теж не вдається — двері та ворота зачинені.

Один із житлових будинків згідно реєстру нерухомості теж належить Олександру Хілику. Але до нас виходить чоловік і повідомляє, що тут проживає колишня дружина водія «Мерседесу», а де сам Олександр — він не знає.

2 вересня прокуратура хотіла змінити запобіжний захід водію. Проте засідання через тривогу перенесли. Хілика там не було, але біля будівлі суду ми помітили жінку — опізнали її за світлинами з соцмереж, вона — дружина водія «Мерседесу».

І саме вона була кінцевим бенефіціаром ТОВ «Глобал Хіл Ікс Груп», яка фігурує в кримінальному провадженні щодо розкрадання 25 млн на одяг для ЗСУ.

Саме того дня, коли перенесли засідання — стало відомо, що водія «Мерседеса» затримали і вже за новою підозрою — до кримінального провадження щодо нанесення тяжких тілесних ушкоджень, додалася ще стаття — залишення у небезпеці.

Вже наступного дня, після того, як Хілика вдруге затримали, біля будинку де, за даними ТСН він мешкає, ми помітили поліцію.

Цей самий будинок можна знайти і розгледіти у соцмережах, на сторінках подружжя, а також на ютуб каналах, присвячених тваринам. Адже родина — Хіликів власники розплідника собак породи Тібетський мастиф.

Одну з машин Хілика мають евакуюють для подальшого обшуку. За відкритими воротами позолоченого паркану можна було розгледіти 4 дорогих авто.

Нагадаємо, у Києві водій елітного Mercedes побив велосипедиста до непритомності.

57
