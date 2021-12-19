Водій пожежної частини у відпустці врятував горе-рибалку, що на його очах провалився під лід

Водій пожежної частини у відпустці врятував горе-рибалку, що на його очах провалився під лід

Глибина під крихким льодом становила понад два метри.

На місцевому ставку у Дубні на Рівненщині рибалка провалився під лід, але сам вибратися не міг, бо крига ще дуже ламка. Це побачив водій пожежної частини, який проїжджав повз, та перехожі, які одразу кинулися на допомогу.

Про те, як витягали рибалку та як не стати жертвою тонкого льоду - йшлося в сюжеті ТСН.

Водій тутешньої рятувальної частини Семен Опалак розповів, що намагався дістатися до потерпілого на животі, але лід виявився дуже тонким.

На березі в цей час інший перехожий викликав рятувальників та "швидку". За кілька хвилин до нього підбіг ще один водій з довгою електропереноскою. Її чоловіки і почали закидати в ополонку.

Поки рибалку діставали - примчали "швидка" і рятувальники, які неабияк здивувалися побачивши колегу на місці пригоди.

"Рівне 1"

Жартують, що робота не відпускає його й у відпустці. Медики ж оглянувши потерпілого сказали, що йому пощастило, бо ніяких ушкоджень, окрім подряпини на бороді, у нього не виявили.

Сам Володимир, який і провалився під кригу - каже - з дня на день знову піде на ставок, бо там залишилася його сокира для ополонок і вудка.

"Рівне 1"

Ступати на кригу, яка тонша за 7 сантиметрів, небезпечно - наголошують рятувальники. І інструктують як діяти, якщо все ж пішли під лід,

У таких випадках, за словами надзвичайників, необхідно намагатися заповзати на кригу спиною. Якщо це вдасться, перевернутися після цього на живіт і повзти в сторону берега.

Якщо ж побачили, що комусь треба допомога, то варто викликати екстрені служби і в жодному разі самому на лід не бігти.

Якщо людина перебуває недалеко від берега, можна зняти свій ремінь, взяти мотузку, гілля, фанеру - будь-що, що може збільшити площу потерпілому.

За порятунок у відпустці рятувальники планують Семена відзначити. А ще розшукують місцевих, які допомагали йому витягати рибалку, аби подякувати їм за небайдужість.

У Дубно на місцевому ставку під воду пішов рибалка – чоловіка врятували

Нагадаємо:

Двоє поліцейських з Івано-Франківщини урятували маленьку дитину, яка впала в озеро. Сталося усе у столичному парку, де копи гуляли у свій неробочий час. Кажуть, випадково побачили у воді дитячу куртку, розгледіли, що там є дитина і кинулися у воду її рятувати.

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