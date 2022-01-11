Водій вантажівки зачинився у салоні: під Одесою фура на швидкості протаранила легкове авто, є загиблий

Водій вантажівки зачинився у салоні: під Одесою фура на швидкості протаранила легкове авто, є загиблий

Водій фури, ймовірно, був нетверезим.

У вівторок, 11 січня, о 16:30 під Одесою водій вантажівки Renault виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в автомобіль Skoda. На місці ДТП загинув 58-річний водій легкового авто.

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Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

За даними правоохоронців, у ДТП отримали механічні пошкодження також ще два автомобілі, які їхали поряд із вантажівкою. Водій фури, ймовірно, був нетверезий.

Правоохоронці відкрили провадження за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, якщо воно спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Водія вантажівки уже затримали.

Як йдеться у сюжеті ТСН.19:30, вантажівка також врізаласьяу стовп. Водій фури одразу після аварії зачинився в кабіні. Згодом він пояснив, що боявся самосуду.

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У Мережі також поширили відео моменту смертельної ДТП.

Нагадаємо:

В Одесі вдень 11 січня сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. На дорозі зіткнулися вантажівка та легковик.

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