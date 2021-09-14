Водій, який врізався у натовп у Дніпрі, вже судимий за наркотики і пограбування

Чоловіку обрали запобіжний захід
Тримання під вартою без права внесення застави. Такий запобіжний захід суд обрав для водія, що під чаркою скоїв аварію з багатьма потерпілими в Дніпрі.
Про це повідомляє кореспондент ТСН.
Місцеві соцмережі писали, що чоловік - працівник суду, але в обласній прокуратурі стверджують: 33-річний затриманий мав і має проблеми із законом. Спочатку його судили за торгівлю наркотиками та пограбування. Він мав умовний термін. А наразі суд розглядає ще дві справи проти затриманого: за статтями "шахрайство" та "незаконне поводження зі зброєю".
«Водій не є помічником судді. Транспортний засіб йому не належить, транспортний засіб належить особі, яка була пасажиром», - зазначив начальник відділу обласної прокуратури Андрій Дяченко.
У неділю надвечір "Мерседес" зіткнувся з іншою машиною - там постраждали жінка та двоє її малолітніх синів. Потім збив пішохода на зебрі та влетів у дерево. Чоловік, якого збили на переході, в тяжкому стані в реанімації.
Водій авто, що був напідпитку, вцілів і намагався втекти, але його затримали.