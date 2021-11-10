Водій, який збив на смерть дівчину в Одесі, втік і переховувався у знайомих

Чоловік буде перед законом відповідати за скоєне.
Одеські поліцейські розшукали і затримали водія, який минулого тижня на пішохідному переході збив на смерть 15-річну дівчину, а її брата травмував.
Про це йдеться у ТСН.Ранок 10 листопада.
Кермувальник сірого Оpel перевищив швидкість та небезпечно маневрував дорогою. І на зебрі збив двох людей.
Цей момент зафільмував реєстратор сусідньої автівки. 15-річна дівчина загинула на місці, а її 21-річного брата шпиталізували з переломом ноги.
Сам водій навіть не зупинився викликати швидку, а просто втік. Поліція згодом знайшла у дворах покинуте авто, а всередині - недопиту пляшку алкогольної речовини. То ж одразу припустили — водій ще й сів за кермо напідпитку.
Кілька днів 28-річний чоловік переховувався у знайомих і не повертався додому, однак копи таки його розшукали. За скоєне йому загрожує до восьми років в'язниці.
Нагадаємо, у Львівській області підліток влаштував смертельну ДТП.
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