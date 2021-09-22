Водія прооперували, а нападників поліція шукає і досі: нові подробиці про замах на першого помічника президента

Дев'яту годину поспіль на Київщині триває пошукова операція.

Першого помічника президента Зеленського Сергія Шефіра планували не залякати, а вбити. Таке заявляють у Міністерстві внутрішніх справ. Там розглядають кілька версій нападу на авто Шефіра. Від тиску на вище керівництво держави - аж до втручання іноземних спецслужб. В авто Сергія Шефіра стріляли сьогодні вранці з автомата. Постраждав водій, він з кульовими пораненнями в лікарні. Шефір - живий-здоровий. Зловмисника - розшукують.

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Про це 22 вересня йдеться у ТСН.19:30.

Село Лісники за кілька кілометрів від Києва. На парковці біля супермаркету елітне авто зі слідами від пострілів. Найбільше їх на водійському боці - влучили 18 разів.

Audi, якою здебільшого керує сам Шефір, виїжджає із котеджного містечка в Іванковичах. Цього разу за кермо сідає водій. Дорогою до Києва між селами Круглик та Ходосівка з лісосмуги з автоматної черги машину починають обстрілювати. Тяжко поранений водій витискає газ, їде ще п'ять кілометрів і зупиняється на парковці супермаркету на виїзді із села Лісники. Саме сюди приїжджає швидка.

"Мені здається, він був дуже поранений і йому було дуже боляче, але він повівся, як чоловік. Звісно, спочатку від шоку він хотів зупинитись, але я казав: "Жени!" І ми погнали. Реально, він врятував нам життя. Ми їхали на дисках, адже колесо було пробите", - каже Сергій Шефір.

Подробиці інциденту сам Сергій Шефір розказав на спільному із поліцією брифінгу. У Шефіра стрілець не влучив. Каже, його водій перед тим як їхати у лікарню, встиг слідчим вказати місце з якого стріляли. Там весь день працюють правоохоронці та авіація. Нападників поки не знайшли. Встановили зброю, з якої стріляли.

"Попередньо, зброя автоматична. Попередньо, калібр 7,62. Скільки людей приймали участь у скоєнні злочину – на даний момент невідомо", - каже голова Нацполіції України Ігор Клименко.

Замах на Шефіра: у Київській області дев`яту годину поспіль шукають зловмисника

У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею замах на вбивство двох та більше людей.

"Три основні версії, які розглядає Національна поліція: у зв’язку з державною діяльністю, з метою тиску на вище керівництво держави, з метою дестабілізації політичної ситуації, в тому числі розглядається й версія за участю спецслужб іноземних держав", - каже голова Нацполіції України Ігор Клименко.

Шефір каже, що ніяких справ, які могли б викликати таку агресію - аж до замаху, він останнім часом не вів. Водночас у МВС твердять, що праву руку і товариша президента, хотіли саме вбити.

Дев'яту годину поспіль на Київщині триває пошукова операція. Поліцейські прочісують ліс, в кому була облаштована засідка стрільця. На місці розстрілу авто першого помічника президента Сергія Шефіра перебуває кореспондент ТСН Іван Петричак. Він розповів, що на місці події й досі працюють експерти-криміналісти, а у хащах лісу проводять слідчі дії.

Замах на Шефіра: у МВС заявляють, що Сергія планували не залякати, а вбити

"Замах був спланований, про це говорить і саме місце. Лісова дорога, де їхала автівка Шефіра має викривлення, на якому водіям доводиться пригальмовувати. Саме там і стався напад. Поки невідомо, чи вдалось щось знайти. На Київщині триває операція із перехоплення: поліцейські зупиняють всі автівки та перевіряють їх", - каже Іван Петричак.

Сергій Шефір не користувався послугами державної охорони, мав особистого водія, який власне і постраждав. Звати його Олександр Іванько, йому 58 років. Водієм у Сергія Шефіра він працює уже 8 років. Час від часу кермо віддає безпосередньо Шефіру, але саме цього ранку кермував сам. І оскільки виїздив з повороту, повільно, а стріляли саме з боку водія, то й отримав перші кулі. Пораненого водія ушпиталили до "Феофанії". У чоловіка вогнепальне сліпе кульово-уламкове ураження лівого стегна. Відкритий богатоуламковий перелом лівої стегнової кістки зі зміщенням уламків.

Нога пораненого водія після операції.

Кореспондент ТСН Сергій Моргун наживо з "Феофанії" розповів, що операція була вдалою і життю чоловіка більше нічого не загрожує.

Замах на Шефіра: пораненого водія прооперували – у якому він стані

Володимир Зеленський зараз перебуває у Нью-Йорку для участі у сесії Генасамблеї ООН. Звідти Президент записав відеозвернення, в якому Шефіра називає своїм близьким другом і обіцяє що, відповідь на цей замах "буде сильною"

"Одразу після виступу на Генасамблеї ООН я вирушаю в столицю. Хто за цим стоїть - скажу відверто не знаю. Поки що. Які це сили - внутрішні або зовнішні, але силами не вважаю їх, тому що передавати мені "привіт" пострілами по автомобілю мого друга з лісу - це слабкість, а от відповідь буде сильною. На міцність нашої команди це не впливає, на той курс, який я обрав зі своєю командою: до змін економіки, до боротьби з криміналітетом, великими впливовими фінгрупами, це ніяк не впливає", - сказав Зеленський.

Замах на Шефіра: Зеленський пообіцяв, що відповідь на замах "буде сильною"

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