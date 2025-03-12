Водія, який протягнув копа автомобілем, знайдено: його біографія вас шокує

Мажори на блатних номерах неначе геть з’їхали з глузду. Вони вважають, що закони для них не писані. Ігнорують поліцію та возять копів на капоті.

Ця подія сталася у вівторок, 11 березня. Водій кубика з номерами 7777 провіз копа, який тримався за вікно авто. Перед цим його зупинили за порушення правил, але він поводився агресивно та продовжив рух. Копам довелось стріляти.

За даними Хапуга.UA, власник авто – Олександр Порк, бізнесмен. “Послужний список” у цього бізнесмена доволі високий.

У 2021 році Олександр Порк проходив по кримінальній справі у Житомирі по ч. 4 ст. 189 КК, що передбачає вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах або вчинене організованою групою, або поєднане із реальним заподіянням тяжкого тілесного ушкодження.

Скриншот із відео Хапуга.UA

Також він полюбляє “лихачити” за кермом і лише в березні цього року двічі ловив штрафи. Перший за ДТП – 2 березня, наступний – за ненадання переваги у русі, це вже 8 березня.

Порк, схоже обожнює сімки. Бо вони і на “кубику”, і навіть на його мобільних телефонах, які після сутички з копами чомусь відключені. За попередніми даними, його розшукують.

"Блатні" номери на дорозі

Цей інцидент вкотре доводить, що “понти” на дорогах – це велика сила. Сімки, одинички чи дев’ятки немов вселяють людям думку, що вони мають перевагу над іншими учасниками руху, хоча це зовсім не так. А от теза про те, що водії на козирних табличках дійсно мають певний статус і солідні зв’язки – дійсно має місце на існування. Адже під час великої війни вітчизняні можновладці та бізнесмени витрачають десятки і сотні тисяч гривень на автомобільні номерні знаки.

Комбінації, які в народі називають “блатними”, не факт, що дають певний особливий статус на дорозі. Але дехто вважає, що це престижно. І за це готові платити.

“Чи є на них попит? Дійсно є, як тільки вони з’являються , проходить небагато часу і такий номерний знак оплачується, бронюється і потім реєструється”, – каже заступник начальника ГСЦ МВС України Павло Сорока.

Скриншот із відео Хапуга.UA

Ціни на елітні номерні знаки – кусаються. Станом на сьогодні комбінації 0001, 0007 та 7777 коштують 96 тисяч гривень. І це – офіційно.

“На номерні знаки з комбінаціями 0001, 0007 та 7777 було збільшено вартість з 36 тисяч грн до 96 тисяч грн”, – йдеться на сайті СЦ МВС.

А от неофіційно зазначені комбінації продають значно дорожче. Хто з чиновників полюбляє елітні номерні знаки та за якими автомобілями вони закріплені – про це у проєкті Хапуга.UA.

Хто з чиновників полюбляє елітні номерні знаки

Неймовірно, але, попит на блатні номера настільки великий, що в країні утворився дефіцит.

“Якщо говорити там зараз про місто Київ, то комбінацій там 0001, 0007 і 7777 вільних вже немає”, – каже Павло Сорока.

Цікаво, хто ж розкупив одинички, сімки та інші понти? Відповідь на питання знаходимо під Верховною Радою.

Дійсно, такі номерні знаки нерідко можна побачити в першу чергу на автомобілях наших депутатів. Ось, наприклад – три нулі один. Цим авто користується нардеп Олександр Сухов, який є членом депутатської групи “Довіра”. Машина записана на Світлану Сухову, схоже, що його маму. І куплена влітку минулого року. Наразі нардеп не подав декларацію за 24-ий рік, а отже – чекаємо згадку про це авто на сайті НАЗК.

“Якщо ми зафіксували у 2024 році факт, що він користується автівкою чи користується нерухомістю і не бачимо її в декларації, то ми маємо зачекати 2025 рік коли він подасть щорічну декларацію за 2024 рік і відповідно тоді вже дивитися якщо його немає, то це вже серйозний факт для проведення перевірки”, – розповів голова ГО “Антикорупційний штаб” Сергій Миткалик.

Скриншот із відео Хапуга.UA

А ось і ще один елітний номерний знак – три нулі вісім, щоправда – трохи дешевший. За кермом – нардеп Ігор Марчук, член фракції “Слуга народу”. Машина – Мерседес GLE купе 24 року випуску, яка записана на компанію “М-ЕНД-С” і коштує в межах 100 тисяч доларів. Нардеп каже – обов’язково її задекларує, а понтові номера у нього уже давно.

“У мене цей номер вже, зараз скажу, вже 5, десь біля 10 років, тому це не є, м’яко кажучи, величезне досягнення”, – розповів Марчук.

Комбінацію 0008 любить ще один нардеп – Василь Петьовка, член депутатської групи Довіра. Ось його Туарег.

А от скандально відомому нардепу Іванісову, який прославився тим, що відбував покарання за зґвалтування неповнолітньої особи, імпонує комбінація “0003”.

Скриншот із відео Хапуга.UA

Слуга народу Олег Арсенюк їздить в свою чергу на Ауді з номерними знаками 1111.

Також “одинички” любить і Суто Мамоян, колишній член ОПЗЖ та фігурант низки розслідувань про шалені статки. Ось Мерседес, на якому його возять. А це – вже кортеж – на тих самих одиничках.

Чотири “четвірки” – це, схоже, щасливе число нардепа Сергія Вельможного, член депутатської групи “Довіра”. Він їздить на цьому Мерседесі. Нардеп каже, що за номера не знає нічого, бо це машина дружини. А власної автівки у нього немає.

Трохи простіші номерні знаки 7007, які коштують лише 4800 грн у Дмитра Ісаєнка, нардепа від забороненої ОПЗЖ. Такі ж таблички не лише на Майбаху Ісаєнка, а і на його мерседесі.

Одіозний Микола Тищенко полюбляє номера 9911, що нині коштують 18 тисяч гривень. Така комбінація була у нього на Порше. Такі ж “таблички” у нього і на Мерседесі.

Юрій Корявченков, він же – Юзик, полюбляє номера 0095. Ця комбінація немов символізує “Квартал 95”, і вона коштує на даний час 12 тисяч.

Ще один вихідець із Кривого Рогу – Юрій Кісєль теж любить символіку “кварталу”. Він їздить на Ленд Крузері з номерами 9595 за 4800 грн.

А от нардеп Микола Галушко вболіває за комбінацію 9899 – теж за 4800 грн. Такі “таблички” були і на Ленд Крузері мами, і на Шкоді, яка возила нардепа. А сьогодні така комбінація на автомобілі Zeekr1, який знову ж таки оформлений на його маму. Таке авто коштує 40 тисяч доларів, тому чекаємо його в офіційній декларації депутата.

Отже, “понтові” таблички нардепів ви вже побачили. Їх, звісно, можна було б показати і ще більше, однак воєнний стан диктує складні умови роботи. Адже депутати заїжджають на своїх авто прямо під парламент, куди журналістам потрапити на разі зась. Тим не менше, рухаємось далі. Адже депутати – не єдині, хто “мліє” за елітними номерними знаками.

Наприклад, номерні знаки 8888 стоять на автомобілі Інфініті, на якому їздить Сергій Калюк, начальник відділу Держмитслужби.

А Володимир Ковтун, ексначальник управління Держмитслужби полюбляє четвірки.

Також четвірки полюбляє і Наталія Малик, головний державний інспектор Організаційного відділу Управління кінологічного забезпечення Митниці. Ось її Тойота з номерами за 60 тисяч.

Комбінацію 0077 любить Станіслав Соха, начальник відділу боротьби з корупцією Львівської митниці. Ці номерні знаки є на його Мітсубісі, вони коштують зараз 18 тисяч. Також такі таблички і на авто його батька. Митник пояснює:

“Ці номера які ви згадали дійсності належали мені, і я після продажу автомобіля в дійсності, щоб ці номера не пропали, бо ці номера були платними, я їх подарував просто своєму батькові, ну щоб вони просто не пропали”.

Ще один львівський митник, який фанатіє від модних табличок, це Олег Будз. Він їздить на ауді Q7 з номерами 0050, які коштують нині 12 тисяч. Також такі номера швидше за все числяться і за БМВ 6, якого і зовсім немає в його декларації, але його дружина потрапила на ньому в ДТП.

“Блатні” номери по знайомству

Так, всі ці та інші номерні знаки можна офіційно придбати у Сервісному центрі МВС. Але на них, як ви самі знаєте, шалений дефіцит. Тому “блатні” номери можуть видавати по знайомству, і це – не ми сказали, а цілий заступник начальника Головного Сервісного Центру МВС.

“Мер міста, губернатор, прокурор чи хтось інший телефонує керівнику і каже, що мені потрібно. Є, нема. Будуть, то повідомиш? – Повідомлю. Ну, я думаю, що сугубо на таких стосунках такі випадки мають місце”, – каже Павло Сорока.

Скриншот із відео Хапуга.UA

Це, на його думку, не схема.

“Я б схемою це не називав. Як на мене – це якась комунікація серед посадових осіб, які пішли десь друг-другу на зустріч”, – розповів Павло Сорока.

А от продаж номерів на олх – це точно схема.

“Відверто ми моніторимо ці ресурси, ми бачимо такі випадки і в телеграм каналах, і на олх, дуже часто ця інформація не підтверджується. Бо насправді коли з'являється номерний знак, коли ми його перевіряємо, він вже закріплений за транспортним засобом”, – каже Павло Сорока.

В мережі продають елітні комбінації номерів за шалені кошти. Так, за “сімки” просять 10 тисяч доларів, а за 3 тисячі продають “вісімки”. Прямо у головному Сервісному центрі МВС телефонуємо, щоб дізнатися деталі покупки.

Продавець – пояснює, а заступник начальника – не приховує емоції.

“Дивіться технічно: в мене є там людина, працює там, він все зробить. Як воно робиться. Купляєм техпаспорт за 100 доларів, я роблю покупку там якоїсь машини, допустим там жигулик якийсь, чіпляю номера на цей жигулик. Ну вони лежать, але фактично типу. Чіпляю номера на цей жигулик і продаю вам його. Ви йдете в касу, платите 60 тисяч за ці номера і все”, – каже продавець.

Однак після розмови чиновник підсумовує: така сіра схема – легальна.

“Ну, скажем так: схема, але легальна”, – каже Павло Сорока.

Тобто по суті хтось, хто, цитую, має “комунікацію серед посадових осіб, які пішли десь друг-другу на зустріч”, може серйозно заробляти на великому попиті на елітні номерні знаки. Однак зловити когось на зловживаннях у такому випадку за руку – це фантастика.

“Ну і зараз ця схема, про яку ми поспілкувались, вона дійсно схема, але вона в том варіанті, в якому пояснив цей чоловік, так би мовити підкріплена законом, скажем так”, – каже Павло Сорока.

Елітні номери в Європі

В Європі практика платних елітних номерних знаків існує уже давно. Це узаконено в Польщі, Франції, Британії, Німеччині, Румунії та Молдові

“Номера в Молдове стандартизовані, три букви латинські і три цифри, і ось заплатив 600-700 євро, залежно від рідкісності номера ти можеш собі купити до 1000 євро дуже блатний номер”, – розповів редактор видання “Rise Moldova” Володимир Тхорик.

Скриншот із відео Хапуга.UA

Однак дефіциту та якоїсь шаленої погоні, наприклад, у Молдові за цим немає. Понтами в Кишиневі цікавиться в основному бізнес, не політики.

У підсумку що ми маємо: без солідних зав’язків або не менш солідних коштів в Україні отримати красиві номерні знаки ну не те що б неможливо, але доволі складно. В той же час за елітними табличками є шалений попит, який добряче поповнює бюджет на мільйони гривень.

Скриншот із відео Хапуга.UA

Сумарно торік СЦ МВС було видано 15 003 номерних знаків з платною комбінацією цифр.

Тому понти за гроші з одного боку це поповнення бюджету, а з іншого – виникає питання до тих, хто за це платить: яке походження цих коштів на понти.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЕКСКЛЮЗИВ! Водія, який ПРОТЯГНУВ КОПА автомобілем ЗНАЙДЕНО - його БІОГРАФІЯ вас ШОКУЄ

Читайте також:















