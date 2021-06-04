Водія, який втік після скоєння ДТП із 4 постраждалими у Рівному, затримали і оголосили підозру

Йому загрожує від 3 до 8 років за ґратами.

Водія позашляховика, який напередодні спричинив велику аварію з 4 потерпілими, затримали у Рівному. Розшукали правоохоронці і ще одного пасажира, який втік з місця ДТП разом з кермувальником.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Поліція оголосила водію позашляховика підозру. І вже невдовзі йому хочуть обирати запобіжний захід. До копів чоловік несподівано прийшов сам і вже з адвокатом.

Розповідає він зовсім інше, ніж на відео з камер спостереження. Вони зафіксовали, як колона машин починає рухатися і в цей момент уже на червоне світло на перехрестя вилітає позашляховик і протаранює таксі. Та так, що його відкидає на кілька метрів, а потім збиває пішохода. В лікарню доправили 4 людей, зокрема й пасажирку позашляховика, яку водій просто покинув після аварії.

Всупереч відео, він каже, що їхав на дозволений сигнал світлофора, а з якою швидкістю, момент ДТП і як втікав начебто зовсім не пам’ятає. Його ім’я в поліції не розголошують.

ТСН із власних джерел стало відомо, що власник позашляховика - доволі відомий в місті 55-річний бізнесмен. Має відношення до виробництва продуктів нафтоперероблення, роздрібної торгівлі фармацевтичними препаратами, а ще є власником ресторану-броварні. Та в день аварії за кермом авто був не він, а його 30-річнй син, якому тепер загрожує від 3 до 8 років за ґратами.

Новини України: поліція Рівненської області оголосила підозру водію, який збив 4 пішоходів

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