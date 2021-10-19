Водія затисло відбійником: у Рівненській області перекинулася вантажівка з соєю

Кермувальник загинув.

Смертельна аварія сталася на трасі Київ-Чоп: в Рівненській області перекинулася вантажівка, яка перевозила арештовану поліцією сою.

Трасу в бік столиці перекрили, йдеться у сюжеті ТСН.Ранок 19 жовтня.

Потрощена вантажівка, знесений відбійник: траса Київ-Чоп у селі Антопіль повністю встелена соєю. Вантажівка їхала в напрямку із Рівного, але раптом її по дорозі почало хитати. Водій не впорався із керуванням і ваговоз перекинувся - так попередньо кажуть у поліції. Потому вантажівка сунула дорогою ще метрів 20 - поки не протаранила відбійник.

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"Водія затисло в кабіні відбійником. За допомогою гідравлічного інструмента ми дістали потерпілого, передали медикам швидкої допомоги", - розповів помічник начальника зміни з питань оперативного реагування ДСНС Василь Капітанюк. Утім, лікарі лише констатували смерть.

Правоохоронці розповідають: колона з десяти вантажівок перевозила врожай, на який поліція наклала арешт в межах одного з кримінальних проваджень.

Новини України: на трасі в Рівненській області перекинулася вантажівка із соєю

Одразу після аварії в напрямку Києва на трасі Київ-Чоп був повністю заблокований. За деякий час машини пустил. Утім, рух був ускладнений. Автівки їдуть близько 20 кілометрів на годину, а подекуди і зовсім змушені зупинятися.

У поліції вже відкрили кримінальне провадження і нині з'ясовують, чому саме ваговоз перекинувся.

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