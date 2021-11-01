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Водійка не встигла проскочити: у Харківській області потяг протаранив позашляховик 

Водійка не встигла проскочити: у Харківській області потяг протаранив позашляховик 

pixabay.com

Через аварію рух потяга зупинився.

У Харківській області потяг протаранив позашляховик. Усе сталося на регульованому переїзді в селі Максимівка. 

Про це йдеться у ТСН.Ранок 1 листопада.

У поліції кажуть, що водійка проігнорувала червоний сигнал світлофора та звукову сигналізацію. І щойно автомобіль виїхав на рейки - в нього увігнався поїзд. 

63-річну потерпілу доправили до лікарні з численними травмами. Потяг зміг рушити далі, коли потрощене авто забрали з колій - з півторагодинним запізненням.

У Харківській області потяг протаранив позашляховик | Новини України

У Харківській області потяг протаранив позашляховик | Новини України

Раніше стало відомо, що  на автодорозі Н-23 “Кропивницький – Кривий  Ріг – Запоріжжя” поблизу с. Новошевченкове Кропивницького району сталося зіткнення легкового та вантажного автомобілів. Загинуло троє дітей.

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