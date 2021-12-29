Водію трамвая, який у Дніпрі збив на смерть жінку, загрожує до 7 років за ґратами

Водію трамвая, який у Дніпрі збив на смерть жінку, загрожує до 7 років за ґратами

Чоловік має шоковий стан після трагедію, яку спровокувала негода.

Причини наїзду трамвая на пішоходів з’ясовують у Дніпрі. Напередодні ввечері вагон злетів з рейок і збив жінку, що стояла на тротуарі. Поліція відкрила кримінальне провадження, а комунальники нарікають на негоду, що спричинила лихо.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Врятуватися не мала шансів - жінка стояла на тротуарі, коли просто на неї раптом рушив трамвай і затиснув між вагоном та світлофором. Це ділянка центрального проспекту, де завжди повно пішоходів. Поруч вокзали та базари.

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Момент трагедії зафіксували камери спостереження. Трамвай прямував у депо без пасажирів, він почав рух перед перехрестям і зійшов з рейок. Задню частину вагона винесло просто на тротуар, де стояли люди. Трамвай зніс світлофор і вдарив жінку.

Очевидці кажуть, що навіть не могли уявити, що на тротуарі може бути така небезпека. Люди стояли не на шляху трамвая, а збоку та ще й на відстані. «Жахлива ситуація! Неприємна! Чекала, щоб перейти. І він зійшов із рейок і зачепив її. Виходить, упав стовп, і вона впала. І потрапила під колеса трамваю. Нема куди подітися! Впав навіть світлофорний стовп», - розповідає очевидиця.

Відомо, що загиблій було 52 роки. Хто має відповісти за її смерть, слідчі з’ясовують. В момент трагедії рейки були вкриті снігом з кригою. Дніпро цілий день рясно засипало. Комунальники кажуть, робили все, що могли. «За годину до цієї трагедії служби проводила чищення трамвайних колій цієї стрілки. Був почищений сніг, стрілку було посипано сіллю, оброблено. І вона була у доброму стані. Але інтенсивне падіння снігу призвело до того, що це місце було забито снігу», - переконують комунальники.

На підприємстві розпочали власне розслідування і обіцяють допомогу родині.

Водію трамвая 52 роки - стільки ж, як і загиблій. Він півроку працює на лінії. В момент трагедії був тверезий.

Повалений світлофор вже відновили. Поки поліція проводить розслідування, водій трамвая не за кермом. Йому на підприємстві дали вихідні, аби чоловік зміг впоратися із психологічною травмою. Якщо його провину доведуть, водій може наступні сім років провести за ґратами.

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