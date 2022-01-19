Водохреще-2022: як українці "змивали гріхи" в ополонках

До занурення треба ретельно готуватися, радять досвідчені моржі.

Традиційно на Водохреще українці масово йдуть окунутися в ополонку. Багато хто вважає, що в цей день вода - цілюща, і ніби-то після пірнання "змиваються всі гріхи" за рік.

Про те, що каже з цього приводу церква, та з якими емоціями люди забігали та вибігали з води - 19 січня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Щойно сонце визирнуло з-за хмар, до одеського пляжу “Ланжерон” потягнулися люди. Одразу з ополонки дорослі бігли на роботу, а діти – до школи.

Не просто заскочити у крижану воду- треба підготуватися до цього, радять досвідчені моржі.

За кілька годин охочих пірнути в ополонку стало так багато, що комунальникам доводиться доправити рятувальний човен- на випадок, коли комусь стане важко вилізти з води.

На столичних купелях від ранку - крики. А кричати було чого - на вулиці мінус 7. Мороз такий, що навіть лунку час від часу доводилося знову розбивати.

Сміливці пірнали хто як - занурюються один, або ж три рази, з головою, або по плечі. Дехто ж не входив в купіль, а застрибував "щупаком".

Що каже церква про пірнання в ополонку на Водохреще | Новини України

Майже всі - фотографуються коли вийдуть. В цій справі головне - не переоцінити свої сили. До крижаного пірнання потрібно підготуватись заздалегідь. Та раптом що - поруч є рятувальники. Вони - підстрахують.

Хреститись, до речі - не обов’язково. За словами священиків - крижана вода не змиває жодних гріхів. Тому все це заняття швидше про випробування самого себе, ніж про релігію.

Нагадаємо:

В Івано-Франківську нацгвардійцям довелося силою витягати із води місцевого мешканця, який більше 10 хвилин просидів у річці на Водохреще.

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