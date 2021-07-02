Водолази поблизу Херсона за годину виловили з Дніпра пів тонни сміття

Обіцяють все відсортувати і віддати на переробку.

Понад пів тони сміття виловили з Дніпра херсонські водолази і це лише за годину. Аби показати людям наслідки їхнього недбальства, активісти занурились у воду і почали чистити дно уздовж набережної.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Кажуть, якщо раніше з дна водойм здебільшого діставали загублені коштовності, то нині — гори сміття. За годину назбирали понад двадцять мішків скляних та пластикових пляшок. А ще - старі автомобільні шини.

Все виловлене виставили на набережній, аби містяни бачили, як засмітили ріку. «Це пляшка, їй більше 30 років, бо це радянська, саме в таких пляшках було молоко, ми бачимо, що вона обросла вже мушлями, якісь тут істоти, стала їм домівкою», - показують «вилов» водолази.

Новини України: херсонські активісти продемонстрували містянам, як ті засмітили Дніпро

Згодом непотріб розсортують і віддадуть на переробку. Акцію водолази провели до Дня Дніпра, який відзначають кожної першої суботи липня.

«Ми все відчистимо, все, що може жити, випустимо назад, а скло віддамо на переробку. І ми подивимось, ще які відходи там є, що там є з пластику, якщо він в такому стані, що його можна переробити, тобто, ті самі кришечки, з яких ми виготовляємо адресні таблички, ми обов’язково їх заберемо і переробимо», - каже організаторка акції Ольга Демченко.

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