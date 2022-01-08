Водять Ірода селом: як на Волині збереглась унікальна традиція різдвяного вертепу

Різдвяне дійство у селі називають "іродом".

На Волині збереглась унікальна традиція, якій майже сто років. У селі Комарове на Різдво вулицею ходить незвичний вертеп: Ірод, його воїни, Смерть та Чорт.

Господарям перевдягнені парубки показують незвичну театралізовану виставу, розповіли у сюжеті ТСН.19:30 за 8 січня.

На Різдво проїхати селом Комарове не так і легко: просто посеред дороги усіх зупиняють перебиранці - учасники вертепу. Аби побачити незвичну процесію та виставу, сюди їдуть звідусіль. Різдвяне дійство у селі називають "іродом". Аби його водити селом, неодружених хлопців обирають заздалегідь - така традиція.

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Раніше, розповідають місцеві, серед юнаків навіть влаштовували кастинг. Хлопці мали бути міцними і добре співати. Тепер потрапити до гурту можуть усі охочі.

Староста Сергій Ірода водить вже вісім років, а перед цим водили його батько та дід. Цій різдв'яній традиції, розповідає, майже сто років. "Старші люди розказують, що її заснував, коли ми були під Польщею - до 1939 року, вчитель поляк", - каже староста села Сергій Ліщук.

Водили Ірода - на Волині переодягнені парубки показували незвичну театралізовану виставу

У радянські роки влада забороняла школярам брати участь у цьому дійстві, а тому традицію продовжували старші хлопці: збиралися на хуторах, щоб ніхто не бачив. Нині ж усі приготування теж відбуваються у старій покинутій хаті. Тут хлопці переодягаються у вбрання, якому уже майже сто років.

Ірод, його солдати, чорт, смерть та скороходи заходять до кожної хати. Якщо господарі дозволяють, показують виставу. За сюжетом, Ірод наказує вбити усіх немовлят - навіть свого сина. Завершується вистава непокорою солдатів та прославленням Христа.

Дорогою перебиранці лякають місцевих дітлахів. Ті, хто вже подорослішав, все одно їдуть до села, щоб отримати ті самі дитячі емоції. За два дні хлопці мають обійти усе село. Ті з них, хто за рік не одружиться, водитимуть Ірода і наступного року. Найважливіше, кажуть тут, - це зберегти традицію.