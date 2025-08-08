Водить Трампа за ніс: чому експерт Жданов вважає, що перемовин не буде, і що 8 серпня може утнути Путін

Володимир Путін, Дональд Трамп / © ТСН

У пʼятницю, 8 серпня, спливає крайній термін, який президент США Дональд Трамп дав Росії, аби та погодилася на припинення вогню та завершення війни проти України. Як повідомляє CNN, Трамп наполягає на якнайшвидшій підготовці переговорів із Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Зустрічі можуть відбутися вже протягом найближчих двох тижнів.

Коли можуть відбутися переговори, чого чекати від них Україні та коли Путін готує масований удар по Києву — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Переговори України та Росії: коли можуть відбутися

Президент США Дональд Трамп доручив своїй команді якнайшвидше організувати переговори з президентом України Володимиром Зеленським і російським лідером Володимиром Путіним. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела в Білому домі.

За інформацією видання, Трамп дав вказівки радникам після повернення свого спецпредставника Стіва Віткоффа з Москви, де той провів переговори з представниками Кремля.

Також, за даними джерел, Трамп повідомив кількох європейських лідерів про намір провести окрему зустріч з Путіним, а згодом — тристоронні переговори за участю Володимира Зеленського.

«Помічники Трампа негайно почали планувати ці зустрічі. Хоча президентська поїздка та важлива зустріч із двома світовими лідерами зазвичай потребують часу для планування, ці чиновники зазначили, що Трамп закликає свою команду діяти швидко», — пише CNN.

Точне місце переговорів поки не визначене, але розглядається кілька варіантів. Зустріч може відбутися вже наступного тижня або протягом двох тижнів.

Чого чекати Україні від переговорів

На думку військового експерта Олега Жданова, тристоронніх переговорів чекати, не варто:

«Я думаю, що переговорів ніяких не буде. Кожна сторона досягла свого. Путін знов вводить за ніс Трампа, пообіцявши йому зустріч, і Трамп начебто готується до цієї зустрічі. А тут виходить Пєсков і каже, що до кінця літа точно ні, а далі „подивимося“. І Росія вимагає, щоб зустріч відбулася тільки після того, як експерти повністю узгодять документ, який треба буде на цій зустрічі підписати. Так що Трамп знов „з вухами“, обвели його».

Він звертає увагу: сам Трамп на питання журналістів, чи не «водить його за ніс» Путін, сказав, що він зможе відповісти на це питання за декілька тижнів.

«Я дуже здивований, що він знов не сказав 2-3 тижні. Але все йде до того, що кожна сторона вже взяла певну паузу в цих перемовинах. Віткофф провалив перемовини — не було ні брифінгу, ні виходу до преси. Навіть Путін не став виходити до преси і щось там доповідати. Я, в принципі, і не чекав, розумів, що десь так і буде воно — кожен залишиться при своїх інтересах», — каже Олег Жданов.

8 серпня спливає дедлайн: Путін може вдарити по Україні

Стосовно подальшого розвитку подій, є два питання, небезпечних для України, зазначив військовий експерт. По-перше, Росія за останній час накопичила велику кількість «Шахедів».

«І з точки зору військової, я би 8 серпня дав би масований удар по Україні. Так воно виглядає. Він просто напрошується цей удар 8 серпня. Не хочу, щоб це здійснилося, але військова думка саме такі варіанти підказує. Щоб показати свої наміри і свою впевненість в своїх діях, наполегливість в своїх діях. Так що в будь-якому випадку, найближчим часом, я думаю, нам варто очікувати, готуватися до масованого ракетно-шахедного удару», — вважає Олег Жданов.

Росія може піти на повітряне перемир’я: у чому небезпека для України

По-друге, на думку Олега Жданова, Путін може піти на повітряне перемир’я. Це небезпечно для України, пояснює військовий експерт:

«Я не знаю, чому Офіс президента півроку тому був ініціатором такого виду перемир’я… Трамп за це чіпляється. Йому байдуже, де, в якому сенсі, але головне, щоб було слово „перемир’я“. Щоб він міг далі вийти і сказати, навіть тому же своєму електорату, що дивіться, перемир’я вже є, діє, я добився. Але для нас це буде смертний вирок. Якщо ми заключимо повітряне перемир’я, вони за півроку сточать нашу армію в нуль».

Це єдиний простір, де ми намагаємося утримувати паритет з російською армією, каже Олег Жданов.

«Тим більше, я не впевнений, що Путін КАБи, наприклад, віднесе до засобів повітряного нападу. Якщо Трамп скаже, так, давайте це перемир’я, то нас просто позбавлять можливості розносити логістику РФ, їхні тили. І нам стане дуже важко на всій лінії фронту», — пояснює військовий експерт.

Трамп ставить черговий дедлайн, а війна триває: що далі

На думку Олега Жданова, Трамп поставив черговий дедлайн Путіну, а війна в Україні триває — і так буде йти по колу.

«Трамп не може Путіну сказати навіть якогось міцного слівця. Моє враження, що є якась залежність Трампа. Не безпосередньо від Путіна, а його біографії, його зв’язків з Радянським Союзом, КДБ та іншими організаціями. По-іншому це пояснити просто неможливо, що він так боїться трошки образити Путіна. Путін як співробітник такої силової структури цим скоріш за все користується. Тому Трамп так робить», — каже військовий експерт.

На його думку, Трамп обрав дату 8 серпня і зараз наполягає на зустрічі не просто так:

«Справа у тому, що 12 серпня Китай повинен погодити домовленості, які були досягнуті на перемовинах США-Китай в Осло буквально тиждень тому. Там Бессент був — міністр фінансів США. Так от, щоб не вводити санкції проти Китаю, Трамп наполягав на тому, щоб ми домовились про припинення вогню. А зараз йому треба вводити санкції проти Китаю, проти Індії і проти Туреччини. Там Туреччина ще на третьому місці по закупівлі російської нафти. Ну він проти Індії начебто ввів санкції, хоча якщо ми дивимося на баланс торгівлі між Індією і США, то він мізерний. Просто мізерний. Так що Індія навряд чи буде якось реагувати на ці санкції».

Водночас Трамп сам сказав, що він би ввів санкції, але Путін вже навчився їх обходити.

«Сам Трамп не впевнений, що вони будуть мати якийсь економічний ефект. Тобто він постійно розписується у власній безпорадності заздалегідь.

Тому цей процес буде нескінченним. Він знов буде чекати, коли Путін на щось погодиться», — вважає Олег Жданов.

Коли закінчиться війна в Україні: що для цього потрібно

Для закінчення війни в Україні не повинно статися ніякого дива, каже військовий експерт. На його думку, для цього нам треба переосмислити ситуацію і почати займатися Силами оборони.

«Причому наше завдання — це створення суспільної думки позитивної стосовно мобілізації і заохочення наших людей до мобілізації, плюс закупівля зброї. А не як сьогодні Офіс президента раптом вирішив на четвертому році війни замовити замість „пікселя“ мультикам. Це мінімум мільйон комплектів треба замовити. У нас багато грошей? Це принципово змінить ситуацію на фронті, якщо ми переодягнемо наших військових з „пікселя“ на мультикам? Кожного разу ми звертаємо не туди на перехресті. Якщо ми будемо закуповувати озброєння — так, нам дають гроші, треба цим користатися», — каже Олег Жданов.

Треба закуповувати озброєння і мотивувати наше суспільство підписувати контракт в ЗСУ, вважає військовий експерт, і тільки таким чином ми можемо закінчити війну.

«Розгромом російської армії, виснаженням її. Далекобійними ударами і розгромом на полі бою», — каже Олег Жданов.

