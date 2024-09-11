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Вогонь наближається до населених пунктів: чому на Рівненщині та Волині спалахнули масштабні пожежі

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Вогонь наближається до населених пунктів: чому на Рівненщині та Волині спалахнули масштабні пожежі

Лісові пожежі

В Україні спалахнули масштабні лісові пожежі.

Прикордонні Чернігівщина, Харківщина та Сумщина палають через російські обстріли. Гасіння ускладнює те, що частина лісів заміновані. А от Рівненщина і Волинь горять, зокрема, і через спалювання сухостою. Вогонь там підбирався впритул до населених пунктів. 

Про це йдеться у сюжеті ТСН. 

Масштабні пожежі на Рівненщині

На Рівненщині гасити пожежу рятувальникам допомагає вся округа. Аби побороти вогонь рятувальники залучають екскаватори і бульдозери. Риють траншеї. Місцеві переживають, бо через спеку і вітер полум'я не здається. Через дим дороги ледве видно, поліція зупиняє рух і супроводжують по кілька автівок в обидва боки. 

Дим видно навіть біля траси / ©
Дим видно навіть біля траси

"Велике задимлення, щоб місцеве населення чи інший цивільний транспорт не потрапив в якусь ДТП і основне не заважав ДСНС-працівникам гасити пожежу крізь дим", - каже керівник відділення поліції №2 Олександр Назаренко. 

Пожежі на Волині

На Волині вигоріло десятки гектарів. Наразі рятувальники пожежі локалізували, але над лісом ще дуже димить. 

Наймасштабніше займання - це ліс у Луцькому районі. Тут площа поширення вогню - близько 20 гектарів. Аби вогонь не поширився, рятувальники працюють цілодобово. Допомагають навіть місцеві. Роботу рятувальників ускладнює ще й те, що повсюди чагарники і сюди не може проїхати техніка, тож рукави вони простягають на десятки метрів. До найближчого села трохи більше як кілометр. 

На Волині гасять масштабні лісові пожежі / ©
На Волині гасять масштабні лісові пожежі

"По всій площі прорито рови, щоб вогонь не поширювався", - каже начальник відділу Ківерцівського лісового господарства Віктор Мосійчук

Натомість кажуть, щодня фіксують в області загоряння через паління сухостою. І вкотре нагадують місцевим про небезпеку.

Лісові пожежі на Волині та Рівненщині / ©
Лісові пожежі на Волині та Рівненщині

Поблизу с. Залізниці знову гориить чагарники та суха трава. Ситуацію ускладнює спекотна погода і вітер який роздмухує вогонь. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 07:00 11 вересня. Облава на ТЦК на Прикарпатті. Захмарні обстріли Донеччини

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