Вогонь наближається до населених пунктів: чому на Рівненщині та Волині спалахнули масштабні пожежі

В Україні спалахнули масштабні лісові пожежі.
Прикордонні Чернігівщина, Харківщина та Сумщина палають через російські обстріли. Гасіння ускладнює те, що частина лісів заміновані. А от Рівненщина і Волинь горять, зокрема, і через спалювання сухостою. Вогонь там підбирався впритул до населених пунктів.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Масштабні пожежі на Рівненщині
На Рівненщині гасити пожежу рятувальникам допомагає вся округа. Аби побороти вогонь рятувальники залучають екскаватори і бульдозери. Риють траншеї. Місцеві переживають, бо через спеку і вітер полум'я не здається. Через дим дороги ледве видно, поліція зупиняє рух і супроводжують по кілька автівок в обидва боки.
"Велике задимлення, щоб місцеве населення чи інший цивільний транспорт не потрапив в якусь ДТП і основне не заважав ДСНС-працівникам гасити пожежу крізь дим", - каже керівник відділення поліції №2 Олександр Назаренко.
Пожежі на Волині
На Волині вигоріло десятки гектарів. Наразі рятувальники пожежі локалізували, але над лісом ще дуже димить.
Наймасштабніше займання - це ліс у Луцькому районі. Тут площа поширення вогню - близько 20 гектарів. Аби вогонь не поширився, рятувальники працюють цілодобово. Допомагають навіть місцеві. Роботу рятувальників ускладнює ще й те, що повсюди чагарники і сюди не може проїхати техніка, тож рукави вони простягають на десятки метрів. До найближчого села трохи більше як кілометр.
"По всій площі прорито рови, щоб вогонь не поширювався", - каже начальник відділу Ківерцівського лісового господарства Віктор Мосійчук
Натомість кажуть, щодня фіксують в області загоряння через паління сухостою. І вкотре нагадують місцевим про небезпеку.
Поблизу с. Залізниці знову гориить чагарники та суха трава. Ситуацію ускладнює спекотна погода і вітер який роздмухує вогонь.
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