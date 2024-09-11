Вогонь наближається до населених пунктів: чому на Рівненщині та Волині спалахнули масштабні пожежі

Прикордонні Чернігівщина, Харківщина та Сумщина палають через російські обстріли. Гасіння ускладнює те, що частина лісів заміновані. А от Рівненщина і Волинь горять, зокрема, і через спалювання сухостою. Вогонь там підбирався впритул до населених пунктів.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Масштабні пожежі на Рівненщині

На Рівненщині гасити пожежу рятувальникам допомагає вся округа. Аби побороти вогонь рятувальники залучають екскаватори і бульдозери. Риють траншеї. Місцеві переживають, бо через спеку і вітер полум'я не здається. Через дим дороги ледве видно, поліція зупиняє рух і супроводжують по кілька автівок в обидва боки.

Дим видно навіть біля траси

"Велике задимлення, щоб місцеве населення чи інший цивільний транспорт не потрапив в якусь ДТП і основне не заважав ДСНС-працівникам гасити пожежу крізь дим", - каже керівник відділення поліції №2 Олександр Назаренко.

Пожежі на Волині

На Волині вигоріло десятки гектарів. Наразі рятувальники пожежі локалізували, але над лісом ще дуже димить.

Наймасштабніше займання - це ліс у Луцькому районі. Тут площа поширення вогню - близько 20 гектарів. Аби вогонь не поширився, рятувальники працюють цілодобово. Допомагають навіть місцеві. Роботу рятувальників ускладнює ще й те, що повсюди чагарники і сюди не може проїхати техніка, тож рукави вони простягають на десятки метрів. До найближчого села трохи більше як кілометр.

На Волині гасять масштабні лісові пожежі

"По всій площі прорито рови, щоб вогонь не поширювався", - каже начальник відділу Ківерцівського лісового господарства Віктор Мосійчук

Натомість кажуть, щодня фіксують в області загоряння через паління сухостою. І вкотре нагадують місцевим про небезпеку.

Лісові пожежі на Волині та Рівненщині

Поблизу с. Залізниці знову гориить чагарники та суха трава. Ситуацію ускладнює спекотна погода і вітер який роздмухує вогонь.

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