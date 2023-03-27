"Вогонь та крики": жителі Слов'янська, які дивом вижили, розповіли про ракетні удари по місту

Чотири ракети С-300 випустив ворог сьогодні вранці по Донеччині. Дві - прилетіли по Дружківці. Там зруйнований дитячий будинок, але минулося без потерпілих. Іще дві - прилетіли по центру Слов'янська. Там наразі відомо про двох загиблих та 25 поранених людей.

Про це з місця події розповіла кореспондентка ТСН Наталія Нагорна.

Ракети С-300 прилетіли по центру Слов’янська близько 10:30. Перші хвилини після вибуху – все в куряві, машини горять, вже зрозуміло - є потерпілі.

"У нас пошкоджено 5 багатоповерхівок і 7 приватних будинків, на теперішній час до медзакладів міста звернулися 25 осіб з пораненнями різного ступеня важкості, 5 з яких дуже важкі і тепер маємо вже 2 загиблих", - сказав начальник 4 відділу поліції Краматорського райуправління поліції, полковник поліції Ногін Дмитро Сергійович.

Олександр з побитим обличчям та попаленим волоссям повернувся подивитися, що залишилося від його авто – машину посікло ще й вигоріла вщент – дивується ще як сам залишився живий - був в адмінбудівлі під час обох прильотів.

Роман намагаєтсья витягти з автівки величезний шмат арматури. Василь Іванович розглядає свій побитий паркан і дивується – як і вижив.

Пані Алла була на третьому поверсі з котом – тепер дивиться у вікно, якого вже нема.

"Воно, як посипалось, я сховалась. І кіт заховався. Я погано бачу, бо інвалід. Але помітила вогонь, було чути крики і плач", - каже Алла.

Олег рятує найголовніші речі – взяв ліхтарик, фотографії і харч папужці. Чоловік ще не знає, де ночуватиме, але переконує – вже прийшов до тями.

Під завалами в Слов'янську знайшли ще одну жертву: Оперативна інформація із місця влучання

Нагадаємо, 27 березня окупанти обстріляли центр міста Слов’янськ двома ракетами С-300. На місці удару палають автомобілі, будівлі — завалені.

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