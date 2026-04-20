"Вогняна куля" у небі над Києвом: науковець пояснив причину яскравого спалаху

Комета пролетіла небом над Києвом / Фото з відкритих джерел

Реклама

У небі над Україною помітили проліт невідомого яскравого об’єкта. Учора ввечері в Мережі почали з’являтися численні відео, на яких зафіксовано, як невідомий об’єкт повільно рухається та яскраво спалахує в небі над Києвом.

Користувачами соціальних мереж висувалися різноманітні версії щодо походження об’єкта: від комети до частини космічного супутника, який згоряє в атмосфері.

ТСН.ua звернувся по роз’яснення до науковців, щоб з’ясувати природу цього явища.

Реклама

Версія — спалахнув метеор

Вчені зазначають, що саме в ці дні спостерігаються активні метеорні потоки з сузір’я Ліри. Отже, в небі українці могли бачили метеор, який згорів у земній атмосфері.

На думку Михайла Орлюка, завідувача відділу геомагнетизму Інституту геофізики НАН України, метеор, який згорів у небі над Україною, був невеликих розмірів, а потужний спалах вказує на те, що це був болід — метеор, який згоряє в земній атмосфері.

«Цими днями спостерігаються метеорні потоки з потоку Лірид (16–25 квітня). У цей час спостерігається до 15–20 метеорів на годину. Навіть невеликі камінчики вагою у кілька або десятки грамів можуть давати яскраві сліди під час згоряння в атмосфері Землі. Це явище згоряння метеора ще називають болідом або вогняною кулею», — розповів ТСН.ua Михайло Орлюк, завідувач відділу геомагнетизму Інституту геофізики НАН України.

Комета пролетіла небом над Києвом / Фото: Реальний Київ

До цього вчений додає, що пік метеорного потоку припадає на 21–22 квітня. Тому існує висока ймовірність, що в ці дні яскраві спалахи в небі зможуть спостерігати в різних куточках земної кулі, зокрема і в Україні.

Реклама

Версія про уламки ракети

Однак є ще одна версія: яскравий слід у небі, який бачили українці, міг залишити космічний апарат, який виводив на космічну орбіту супутник. Повідомляється, що нібито другий ступінь ракети не зміг штатно вивести супутник на орбіту. Після цього об’єкт увійшов в атмосферу та почав згорати, через що в небі з’явився вогняний шлейф.

Вчений не виключає, що спалахом у небі могли бути уламки космічного апарату, але цю інформацію мають підтвердити відповідні служби. На думку науковця, обидві версії пояснюють незвичне явище, яке люди бачили в небі.

