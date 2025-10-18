Вогонь гуляє по поверхах: у Києві всю ніч і ранок горить житловий будинок на Печерську (фото, відео)

Пожежа на вулиці Шота Руставелі / © ДСНС

У центрі Києва сталася масштабна пожежа, яку пожежники не можуть приборкати вже майже 12 годин. Пожежа сталася у багатоповерховому будинку на вулиці Шота Руставелі, де вогонь гасили цілу ніч і гасіння триває й зараз.

Про це розповів кореспондент ТСН.

У ДСНС Києва розповідають, що повідомлення про пожежу надійшло вчора о десятій годині вечора.

«Після десятої вечора на місце займання прибули рятувальники і досі триває ліквідація пожежі. Станом на 8 ранку вогонь було локалізовано, але гасіння осередків ще триває», — розповіли ТСН.ua в ДСНС Києва.

Там додають, що від початку пожежі гасіння вогню ускладнена специфікою забудови.

«Це старий семиповерховий будинок, де є пустоти між стінами, простінками та перекриттями поверхів. Проблема в тому, що вогонь почав розповсюджуватися саме по пустотах простінків. Тому рятувальникам зараз доводиться буквально ловити полум’я, використовуючи тепловізори», — додають у столичній ДСНС.

Попередньо вогонь спалахнув на четвертому чи п’ятому поверсі будівлі. Пустотами полум’я розійшлося по всьому будинку. Зараз рятувальники гасять осередки займання на верхніх поверхах.

ДСНС ліквідують наслідки пожежі

ДСНС ліквідують наслідки пожежі / © ДСНС

Для гасіння полум’я залучено дві автодрабини, два колінчатих підіймача. Всього близько 25 одиниць техніки та понад 80 рятувальників.

«Всього для гасіння пожежі вистачає. Просто рятівникам доводиться за допомогою тепловізора передивлятися всі стіни та перекриття, де може тліти чи горіти вогонь, якого ззовні не помітно, а він „гуляє“ між поверхами. Пожежа складна і затяжна», — пояснюють в ДСНС.

Серед мешканців будинку постраждалих немає, люди встигли самостійно вийти з будівлі на початку пожежі.

У мережі пишуть, що пожежа сталася через вибух у будинку акумулятора. Але рятувальники поки цю інформацію не підтверджують, кажуть, що причину займання будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що внаслідок вибуху у Святошинському районі Києва одна людина загинула, а ще одну з пораненнями госпіталізовано.