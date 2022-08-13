Волинь заливає другий день: у Луцьку у водяному полоні опинилися автівки та пішоходи

Волиська область другий день потерпає від потужних дощів та гроз. За два дні в регіоні у різних селах з десяток разів блискавка влучала у господарські споруди. Минулося без потерпілих.

Добряче постраждав від негоди обласний центр Волині - Луцьк.

Як йдеться у сюжеті ТСН.

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Через рясні дощі у Луцьку затопило вулиці, вони перетворилися на ріки. У водяному полоні опинилися автівки та пішоходи. В деяких районах міста повністю зупинився рух транспорту, люди були змушені іти водяними ріками. Рятувальники відкачують воду з підвалів підприємств та приватних обійсть. А після шквального вітру знеструмлено кілька вулиць.

Зауважимо, за даними Укргідрометцентру, на сьогодні, 13 серпня, майже по всій Україні оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності, жовтий. Прогнозують грози, а подекуди - град. Негода буде майже на всій території України, крім південно-східної частини України.

Додамо, у неділю, 14 серпня, у західних, південно-західних областях, вночі на Правобережжі очікуються короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Вітер переважно східний 5-10 м/с, вдень у східних областях пориви 15-20 м/с. Температура у західних областях вночі 12-17°, вдень 21-26°, на Закарпатті до 29°, на решті території вночі 17-22°, вдень 27-32°, у східних областях 33-38°.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко припустила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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