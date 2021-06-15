Волинянка зносить до квартири мотлох: в оселі все завалено сміттям та стоїть жахливий сморід

А ще жінка не дозволяє зайти у помешкання газовикам та комунальникам. Тож сусіди часто змушені сидіти без води та газу.

Мешканці п’ятиповерхівки у Ківерцях, що на Волині, потерпають від сусідки, яка роками стягує до своєї квартири різний непотріб. А тепер ще їх і затопила. Аби втрапити усередину, щоб полагодити там трубу, людям довелося організувати цілу спецоперацію.

Як повідомляється 15 червня у сюжеті ТСН.19:30, власниця помешкання навідріз відмовилася пускати бодай когось усередину. Після довгих вмовлянь місцевого шерифа жінка таки дозволила зайти сантехніку. Щоправда, той там довго не затримується - у кватирі усе завалено сміттям та жахливий сморід.

Зносити усілякий непотріб жінка почала ще кілька років тому. Сусіди намагалися вмовити її усе прибрати, однак пенсіонерка проти. Крім сміття у квартиру вона носить і підгодовує ще й тварин.

Ще гірше – сусідам знизу. Їх вона затоплює уже невперше. А ще жінка не дозволяє зайти у помешкання газовикам та комунальникам. Тож люди часто змушені сидіти без води та газу.

Новини України: мешканці будинку на Волині потерпають від сусідки, яка стягує до квартири непотріб

У квартирі жінка мешкає разом з сином, який, за словами сусідів, зловживає спиртним. Сама ж пенсіонерка запевняє, прибрати хоче, та все не доходять руки.

За словами сусідів, вони неодноразово пропонували жінці допомогти з прибиранням, однак та щоразу відмовляється.

Зайти усередину мешканці самі не можуть, бо це приватна власність. Юристи ж радять писати колективні заяви та звертатися до суду та соцслужб, а також усе фіксувати та писати скарги у поліцію.

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