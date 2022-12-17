Волонтери відкрили у Дніпрі унікальний соціальний ресторан, який годує до пів тисячі переселенців на день

Годують до 500 переселенців на день, а у планах мають безкоштовно харчувати до півтори тисячі людей. У Дніпрі група волонтерів відкрила соціальний ресторан із оптимістичною назвою "Перемога", йдеться в ТСН.

Наталія Кулакова від п’ятої ранку на кухні ресторану. Попри складний графік, радіє що змогла знайти роботу у Дніпрі. Сама з Херсона, тож з двома дітьми втекла від жахів окупації. "Бійки, просто вони поводилися як господарі, дуже страшно було. Нас - мене та двох дітей - вивезли волонтери, ми спочатку поїхали за кордон, а потім не у своїй тарілці, повернулися сюди, до Дніпра", - розповідає жінка.

Тепер Наталя готує для таких як сама, людей, які полишили дім. Обіди у цьому ресторані повністю безкоштовні, лише діють обмеження. Прийти можна 14 разів за квартал, для багатьох переселенців і це суттєва підтримка.

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Валентина з подругами вдесяте у цьому ресторані. На питання де її дім, не знає, що відповісти, бо у 14-му переїхала з Луганська до Сєверодонецька. У лютому тікала від окупантів і звідти, тепер волонтерить у Дніпрі. "Дуже смачно готують кухарі, молодці. Ми завжди виходимо, дякуємо їм", - каже жінка.

Щоб попоїсти у "Перемозі" на вході обов’язкова реєстрація через к’юаркод, а для бабусь без смартфонів коди роздрукували. На вході усіх зустрічає Ірина, переселенка з Донеччини, вона видає талони і розповідає, що необхідно для безкоштовного харчування. "Треба мати паспорт, ідентифікаційний код та довідку ВПО. Вони можуть як самі зареєструватися, наші к’юаркоди є повсюди, також вони можуть прийти до нас ми можем допомогти, якщо в них, щось не виходить", - пояснює вона.

Волонтерам, які відкрили цей ресторан вдалось назбирати 12 мільйонів гривень. Порахували - цього має вистачити на пів року на зарплатню, комуналку і продукти. Мають ретельно розроблене меню і намагаються відповідати статусу ресторану, нехай і соціального. "Меню у нас різноманітне, воно змінюється щодня. У нас в команді є нутріциолог, меню вона допомагала складати",- каже волонтерка Ольга.

За перший місяць роботи ресторану переселенцям надали 12 тисяч обідав. Нині годують до півтисячі людей на день, але планують утричі більше.

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