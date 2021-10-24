Волонтери заявили про продаж місць у стаціонарах і реанімаціях Одеси для хворих на коронавірус

Волонтери заявили про продаж місць у стаціонарах і реанімаціях Одеси для хворих на коронавірус

За прийом до лікарні люди платили також.

Одеські лікарні переповнені хворими на коронавірус і людям бракує місця навіть у стаціонарах, а на місце в реанімації вже черги. Тож почали надходити повідомлення, що дехто платить, щоб госпіталізували рідних і надали їм допомогу.

Про це пише відома в місті волонтерка Катерина Ножевнікова.

Вона зазначає, що особисто їй пропонували тисячу доларів, аби лише знайшлося місце в реанімації для хворого із коронавірусом. "Вчора за місце в реанімації пропонували мені 1 тис дол. На моє запитання: «Ви пропонуєте відключити когось, та покласти вашого родича? Ви розумієте, що місць в реанімаційних немає і там вже в відділеннях чергу з тих, хто лежить в терапіях і чекає», - дівчина гірко розплакалася: "Я хочу врятувати маму". Знаю, що люди платили і більше", - зазначила Катерина.

До того ж вона додала, що проблема не лише із реанімаціями, але і взагалі із госпіталізацією важких хворих. Їм бракує місця і родичи також платять, щоб лише врятували рідних їм людей.

"Бабусі 86 років з вчорашньої записи, де лікар каже «знайдіть кисень, може дотягнете до ранку» я всю ніч тягнула як могла. Піднімали кисень - 5,7,9 літрів. До ранку вийшли на 10. Нічого не виходило. Кисень тримався 88-90 на 10 літрах, що дуже погано. До 7 ранку вже не реагує на зовнішні подразники. Швидка вранці констатувала стан сопору. Не взяли. На питання, що ж робити, розвели руками: «Місць немає, що ми можемо зробити». В цей же час, іншому важкому пацієнту місце за сто доларів знайшлося. Якщо у вас немає ста доларів, ви приречені потрапити в стаціонар взагалі", - запевняє волонтрека і навела сріншот із переписки із підтвердженням своїх слів.

Бабушку 86 лет из вчерашней записи, где врач говорит «найдите кислород, может дотянете до утра» я всю ночь тянула как... Опубліковано Katherine Nozhevnikova Середа, 20 жовтня 2021 р.

Тим часом, кілька сотень одеситів зібралися сьогодні опівдні у Дюка, щоб висловити негативне ставлення до вакцинації проти COVID-19.

Як повідомляє кореспондент «Думської», акція була добре підготовлена - два десятка людей прийшли з роздрукованими плакатами, а виступаючі протягом півгодини декламували підготовлені мови про жахи вакцинації.

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"Багато учасників акції вважають, що безкоштовні щеплення, які їм пропонує держава, обмежують їх свободу. Більш того, чимала кількість антивакцинаторів впевнені, що вакцини це частина програми «геноциду людства», медичні маски - «намордники», а вакцина ніщо інше, як «чіпування», від якого і до «штрих коду на лобі» недалеко", - зазначає видання.

Зазначемо, 1403 мешканців Одеської області 23 жовтня отримали підтвердження діагнозу COVID-19. Число інфікованих з початку пандемії в регіоні зросла до 180 550 чоловік.

За даними Міністерства охорони здоров'я, вчора від ускладнень коронавируса в Одеській області померли 32 людини (3811 за весь час). Видужав 151 пацієнт (147005), ковідні лікарні в регіоні завантажені на 74% (2745 ліжок з 3708).

Першу дозу вакцини вчора отримали 9586 жителів Одеси і області (488861), а другу - 5507 (360707).

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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