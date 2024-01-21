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"Волю сталевим": у Києві рідні та побратими вийшли на акцію підтримки військовополонених (фото)

"Волю сталевим": у Києві рідні та побратими вийшли на акцію підтримки військовополонених (фото)

Акція на підтримку полонений військових у Києві 21 січня 2024 / Фото: ТСН.ua

Акції-нагадування про військовополонених по Україні вже стали традиційними.

У неділю, 21 січня, на Контрактовій площі у Києві сотні людей вийшли на мовчазну акцію "Не мовчи! Полон вбиває!" на підтримку полонених військових.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua із місця події. 

Родичі, друзі і побратими полонених, а також ті, хто самі пройшли через російський полон, вишукувалися в ланцюг з плакатами на підтримку їхніх рідних. До акції долучилося багато небайдужої молоді. 

"Єднаймося заради життя Героїв" - говорять родини захисників, нагадуючи в День Соборності, що українці завжди вміли демонструвати свою єдність. 

Додамо, що акції-нагадування про військовополонених по Україні вже стали традиційними. Щонеділі о 12:00 вони відбуваються в різних частинах міста, аби якомога більше киян могли долучитися.

Акція на підтримку полонений військових у Києві 21 січня 2024 / ©
Акція на підтримку полонений військових у Києві 21 січня 2024
Акція на підтримку полонений військових у Києві 21 січня 2024 / ©
Акція на підтримку полонений військових у Києві 21 січня 2024
Акція на підтримку полонений військових у Києві 21 січня 2024 / ©
Акція на підтримку полонений військових у Києві 21 січня 2024
Акція на підтримку полонений військових у Києві 21 січня 2024 / ©
Акція на підтримку полонений військових у Києві 21 січня 2024

Нагадаємо, у низці міст України 6 та 7 січня в Україні пройшла акція на підтримку полонених захисників "Азовсталі".

В центрі Києва зібрались сотні людей, щоб нагадати про тих, хто в полоні

В центрі Києва зібрались сотні людей, щоб нагадати про тих, хто в полоні

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