"Вона б однаково вийшла з СІЗО": на скандальну ексочільницю МСЕК Крупу не знаходять електронного браслета

Колишня очільниця Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа вже радіє зустрічі з рідними / © ТСН

Скандальна колишня очільниця Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа, яку підозрюють у незаконному збагаченні та в якої торік вдома, зокрема і у вбиральні, поряд з туалетним папером, правоохоронці знайшли мільйони, вже насолоджується зустріччю з рідними, налаштована зібрати протягом декількох днів 20 мільйонів гривень на заставу і, як каже її адвокатка, приємно здивована тим, що її відпустили просто в залі суду.

Нагадаємо, історія Тетяни Крупи набула неабиякого резонансу торік у жовтні після того, як правоохоронці в коментарі для ТСН.ua повідомили таке: «Гроші складали скрізь, де ще залишалося вільне місце, навіть у туалеті». Крім того, як відомо, після обшуків у Крупи ДБР опублікувало фото, де на ліжку лежить чоловік Крупи, а поряд — гора з пачок доларів.

Зараз у коментарі для ТСН.ua і пресслужба Вищого антикорупційного суду, і одна з адвокаток Тетяни Крупи, Тетяна Видай, підтвердили, що фігурантка цієї гучної історії фізично перебуває на волі. Крім того, стали відомі подробиці того, чим зараз займається Тетяна Крупа.

«Коли людині змінюють запобіжний захід, вважається, що у неї є тільки він. Її звільнили з-під варти в залі суду, але у неї є 5 днів для того, щоб ці кошти внести. Якщо вона порушує цей термін, прокурор клопотатиме про те, щоб цей запобіжний захід знову змінили. Тобто у неї є 5 днів для того, щоб або подати клопотання про апеляцію (що вона не згодна з цією сумою), або внести ці кошти. Є 5 календарних днів. Станом на зараз ця громадянка вважається такою, що є не під вартою, а під заставою, а застава ще не внесена», — повідомила нам пресслужба Вищого антикорупційного суду.

Тетяна Крупа під час минулих судових засідань

Обіцяє не тікати

Одна з адвокаток, яка представляє в суді інтереси Тетяни Крупи, Тетяна Видай, у коментарі для ТСН.ua також підтвердила, що колишня очільниця Хмельницької МСЕК фізично перебуває на волі та не збирається тікати.

«Тетяна Крупа звільнена з-під варти. За законом її не можна утримувати в СІЗО понад 12 місяців. Однаково її довелося б звільняти якщо не за рішенням суду, то відповідно до імперативної норми закону через місяць. Власне, у суду були лише дві опції — випустити її зараз чи через один місяць, коли сплив би термін», — каже Тетяна Видай.

Вона продовжує: «Ще не закінчилися всі слідчі дії та збір доказів у кримінальному провадженні. В будь-якому разі вона б вийшла через місяць. Щоб не „гратися“ з поданням документів, що є навантаженням на суд і прокуратуру, вони (суд і прокуратура) зрозуміли, що на цьому етапі в цьому немає сенсу. Вирішили випустити її зараз».

Як сприйняла рішення про звільнення

На це запитання Тетяна Видай відповіла нам так: «На засіданні вона була дуже рада. Після стількох продовжень термінів тримання під вартою ми не розраховували. Для всіх нас це було неочікуване рішення. Вона була рада, що більше не треба повертатися до СІЗО».

У чому саме підозрюють Крупу

«Станом на зараз ще триває досудове розслідування. Ми не знаємо про всі матеріали справи, які є у сторони обвинувачення. Це таємниця розслідування. Зараз вона підозрюється за двома статтями: „Незаконне збагачення“ і додалося „Недостовірне декларування“. Останнє — це не тяжкий злочин», — пояснює адвокатка.

Звідки гроші, знайдені під час обшуків

На запитання, яке цікавить багатьох українців, обізнаних про гучне затримання, Тетяна Видай каже: «Всі кошти, які вилучалися, вилучалися у великої кількості людей, зокрема у юридичних осіб. Кожна частинка з цієї суми має своє окреме походження. Ми також повідомляли, що Тетяна Василівна, її чоловік та її син мають корпоративні права у товаристві, яке займається виробництвом електроенергії від 2017 року, тобто досить давно. Вони будують дороговартісні проєкти для виробництва енергії у промислових масштабах. Це було особливо актуально під час відключень. Спочатку у них було менше об’єктів меншої потужності. Потім вони виграли конкурс і зобов’язалися збудувати великі потужності, які б продавали електроенергію для „Укренерго“. Коли вони виграли цей конкурс, то взяли певні інвестиції для будівництва. Через певний час до них прийшли з незаконними обшуками, виявили ці кошти».

Готівка в помешканні голови МСЕК, 2024 рік / Фото: ДБР

Чи буде внесена застава

Про 20 мільйонів гривень, які можуть бути внесені Крупою як застава, адвокатка повідомила так: «Ці кошти треба збирати. Можливо, взяти у когось позику. Можливо, продати якесь майно, яке не заарештовано».

Чим буде займатися Крупа

«Вона тільки побачила своїх близьких і радіє цьому. Вчора вона з ними зустрілася», — коротко відповіла Тетяна Видай.

Електронний браслет не знайшли

В офіційному повідомленні Вищого антикорупційного суду зазначено, що Тетяна Крупа зобов’язана прибувати на кожну вимогу до слідчого, прокурора чи суду до 04.11.2025 р. включно. Також вона зобов’язана:

не залишати межі м. Хмельницького без дозволу слідчого, прокурора або суду

утримуватися від спілкування із працівниками КЗОЗ «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи», зокрема колишніми, та особами, які зверталися для проведення медико-соціальної експертизи до КЗОЗ «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи»

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання

здати до уповноваженого органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд до України, крім паспорта громадянина України

носити електронний засіб контролю

Але, за даними адвокатки, електронний засіб контролю на Крупу ще не наділи.

«Зазвичай це пов’язано, що у поліції дефіцит таких браслетів. Але я запевняю, що вона тікати нікуди не планує, бо все її життя тут. Якщо навіть буде вирок, то їй простіше його відбути тут, ніж до кінця життя переховуватися за кордоном», — каже Тетяна Видай.

Як відреагували українці на звільнення Крупи

У соцмережах сотні дописувачів залишили свої коментарі, згадуючи фотографії пачок готівки в житлі Крупи.

Чоловік на тлі гори доларів / Фото: ДБР

«А потім вона ще відсудить собі зарплату і поновлення на посаді», — написала одна з дописувачок.

Ще одна з користувачок соцмереж вважає, що попри події на Майдані та війну, в Україні взагалі немає позитивних змін. Вона залишила такий коментар під новиною про звільнення Крупи: «Нічого не змінюється, ніхто не поборе цю систему. Майдан, Революція Гідності, війна… Стільки життів поклали вже, а справедливості немає. Сумно».

Більшість дописувачів іронічно прокоментували звільнення Крупи, мовляв, іншого варіанту й не передбачали.

«Бгг. Вчитесь», — прокоментував новину ще один з користувачів соцмереж, на що йому відповіли припущенням: «Пообіцяла більше не красти». Резюмуючи, ще один з дописувачів написав: «Хтось вважав, що буде інакше?».

Раніше повідомлялося про те, що НАБУ і САП підозрюють генерала Вітюка в незаконному збагаченні. СБУ прокоментувала підозру бригадному генералові.







