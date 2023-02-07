"Вона кайфує": сексолог пояснив, чому речниця ДПСУ могла публікувати оголені фото з розкішного відпочинку

Звільнена з військової служби колишня речниця Південного регіонального управління Держприкордонслужби Іванна Плантовська, яка на початку січня потрапила в гучний скандал через свої оголені фото, закликала українців припинити розпалювати ворожнечу в середині країні та відкрила свій профіль в Facebook.

Іванна Плантовська. Фото: сторінка І.Плантовської в Facebook

Як виявилось, Плантовська почала відповідати на коментарі тих, хто стверджує, що вона, Плантовська, своєю поведінкою зганьбила військову форму.

"Жіночко, займіться собою і своїми дітьми, чи у Вас багато часу вільного? Сходіть до косметолога, зморшки заберіть, до психолога, до дієтолога. Там роботи непочатий край. А я вже собі сама розберусь", - відповіла Плантовська одній з дописувачок.

Скріншот зі сторінки Іванни Плантовської в соцмережі Facebook

Чому Плантовська оприлюднювала свої пікантні оголені фото, будучи обличчям прикордонного підрозділу, оприлюднювала під час війни – на ці питання в коментарі для ТСН.ua спробував знайти відповіді експерт, директор Асоціації сексологів та сексотерапевтів України Михайло Шевченко.

"Є багато варіантів того, чому людина демонструє в публічному просторі свої форми, – каже Михайло Шевченко. – Показ оголених частин тіла можно класифікувати як вуаєризм. Людина отримує задоволення від того, що інші дивляться на неї. Інше, що межує з вуаєризмом – нарцистичне. Тобто людина хоче, щоб її любили. Вона кайфує через це і готова все зробити для того, щоб мене любили. Це поширено зараз серед дівчаток віком 25-27 років. Можно сказати, що це недолюблені дівчата. З точки зору сексології, зріла сексуальність – це та, яка не потребує підкріплень з боку оточуючих. Якщо людина показує публічно свою сексуальність, це каже про незрілість і те, що людина потребує уваги до себе. Якщо казати з психоаналітичної точки зору, то такі дівчата, яки демонструють свою сексуальність, потребують "папіка". "Папіка", який би турбувався за неї, щось би купував їй. Заради цього такі дівчата готові на все. Тобто є ще така версія".

За словами Михайла Шевченка, не виключено, що під час публікації фотографій емоції Іванни Плантовської взяли верх.

"Можливо, вона може гарно пояснити те, чому вона так робить", – резюмував фахівець.

Скандал через оголені фото: що відомо

Після Нового року пресофіцерка Південного регіонального управління держприкордонслужби України Іванна Плантовська втрапила у скандал.

Жінка відпочивала та хвалилася розкішним життям. Зокрема, Іванна показувала гарні фото з Парижа на тлі Ейфелевої вежі, а також кадри з курортів.

Після того, як на пресофіцерку звернули увагу в Мережі, вона оперативно закрила свій профіль у Facebook та Tiktok.

Одразу після скандалу у ДПСУ заявили, що їм прикро, що в їхніх лавах під час війни "є ті хто, більше приділяє увагу виключно своєму особистому життю, водночас, м’яко кажучи, хизуючись ним".

"Нам дійсно прикро, що в час війни, коли більшість наших побратимів зі зброєю в руках боронять країну і гинуть за неї, в лавах ДПСУ є й ті хто, більше приділяє увагу виключно своєму особистому життю, при цьому, м’яко кажучи, хизуючись ним. До того ж, демонстрація якого суперечить моральним нормам, які є неприйнятними під час війни", - повідомляв в коментарі для ТСН.ua речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

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