Військовий та його син таємно приїхали з фронту, щоб провести Даринку до школи: щемливе відео

Тато приїхав з фронту, щоб провести доньку в 1 клас / © ТСН

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Військовий Юрій — водій-санітар, який евакуйовує поранених воїнів з передової. Він мріяв провести свою 6-річну донечку Даринку у перший клас. І це сталось.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталіх Нагорної.

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Сюрприз для першокласниці: тато й брат приїхали з передової

Це надзвичайно відповідальний ранок. З букетом ніжних рожевих троянд, яскравими бантиками в косичках і за руку зі старшим братом Данилом до школи вперше крокує маленька Даринка.

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Ми були знайомі з цією родиною заочно. Їхній тато Юрій, військовий водій швидкої допомоги, з трепетом розповідав нам про своїх дітей у польовому шпиталі. Саме тоді його старший син — 21-річний Даня — також ухвалив рішення стати на захист Батьківщини.

«Син дивиться на тебе і робить свій вибір, виходячи з того, що робиш ти», — зазначав тоді Юрій.

А ще батько щиро засмучувався, що через війну змушений пропускати всі найважливіші події з життя малечі.

Але сьогодні на шкільному святі Даринка безмежно щаслива. Коли дівчинка прокинулася вранці, вона дізналася про неймовірне диво: заради неї та її першого дзвоника з переднього краю приїхали і тато, і брат.

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«Я знала, що тато має приїхати... Коли прокинулася, одразу вибігла зі своєї кімнати!» — ділиться емоціями Даринка.

«Так, дуже переживали! Але попри все мчав серед ночі, щоб устигнути заради цього свята. Тому, незважаючи на те, що загальну лінійку скасували і на перший урок батьків не пустять, ми все одно хоч трошечки дотичні до цього дня. Війна нічого не чекає, але в ній немає жодного сенсу, якщо ми не навчимо дітей, як треба жити в цій державі. Тільки вони побудують нову Україну!» — переконаний військовий Юрій.

Перший урок під час війни та безпека учнів

1-В клас столичного ліцею №16 Оболонського району знайомиться зі своєю першою вчителькою Вікторією Вікторівною: «Я ваш учитель і буду навчати вас чотири роки!». Це перший у житті урок, де треба зробити стільки важливих речей: знайти нових друзів, трохи побавитися й поспівати.

Директор ліцею Максим Хрищенюк щиро радіє, що діти сядуть за парти, адже переконаний — у закладі учням безпечніше.

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«Звичайно, є багато розчарувань від батьків, які кажуть, що під час повітряних тривог, коли вони на роботі, вони не можуть залишати дітей самих удома. Тому я вважаю, що в школі для дітей безпечніше. Наше головне завдання — це безпека, це перший пріоритет. А вже далі ми намагаємося розібратися з тим, як надавати якісну освіту в таких складних умовах», — зазначає директор ліцею №16 Максим Хрищенюк.

Особливий урок під назвою «Мова гідності» провели й для випускників: «Мова — це те, що згуртувало нас як націю».

Одинадцятикласники дуже хотіли традиційну урочисту лінійку та навіть писали офіційного листа директору. Проте скасування свята їх засмутило не стільки за себе, скільки за тих, хто прийшов сюди вперше. Утім, випускники самі завітали до першачків, аби створити для них атмосферу свята.

Першокласники навіть устигають скуштувати свій перший шкільний сніданок у їдальні.

Тривога за 10 хвилин до лунання дзвоника

Тим часом під стінами школи на дітей терпляче чекають дорослі. Юрій згадує, як ніби нещодавно вів до 1-го класу свого старшого Даню. Мама Віталіна радіє, що ранок минув спокійно.

Проте за 10 хвилин до закінчення уроків на столичними вулицями знову лунає сирена. Ворожий реактивний «шахед» змушує вчителів негайно вести дітей до облаштованого укриття.

Без тривоги сьогоднішній день не обійшовся, але без пісні, дитячих посмішок та батьківських обіймів — тим паче.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: З фронту на перший дзвоник: неймовірний сюрприз для першокласниці від тата-військового

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