"Вона його зцілює": щемлива історія про те, як тяжкопоранений захисник України одружився у госпіталі

Штурмовик полку "Сафарі" одружився у госпіталі на Рівненщині. 35-річний Андрій Печенюк отримав тяжкі поранення на Бахмутському напрямку у жовтні. Його посікло осколками, деякі і досі лишаються у тілі та голові. Нині боєць працює над тим, щоб знову почати ходити.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анни Махно.

Історія поліцейського Андрія Печенюка, який добровольцем пішов захищати Україну

Андрій Печенюк - поліцейський Коростенського райуправління на Житомирщині. Катерина працювала на кордоні. Познайомилися понад 7 років тому.

Андрій Печенюк

Жили разом, кажуть, але якось весілля все було не на часі. А коли почалось повномасштабне вторгнення росіян і поготів. Андрій з іншими поліцейськими спершу працював в районі, де російські війська заходили з Білорусі. Потому пішов добровольцем у штурмовий полк "Сафарі".

"Штурмували позиції ворога, просували наш нуль далі", - згадує захисник України.

Та 20 жовтня разом з іншими бійцями потрапив під атаку ворога.

"Не дійшли. Здається то був "Ланцет" - ні свисту, ні шуму. Двоє моїх побратимів загинуло в тій посадці", - каже поліцейський.

Андрія посікло. Зізнається, думав не виживе. Побратими на собі Андрія несли, каже, з кілометр. Ще не знали, от-от знову буде приліт.

"Мене занесли в нору, наш тактичний медик мене підлатав, потім ще в ту нору прилетіло, мене ще присипало, мене ще відкопували", - каже Андрій Печенюк.

Не минуло й доби, як Катерина зуміла з'ясувати, що з Андрієм і де він. Далі були різні медзаклади, операції. У госпіталь на Рівненщину Андрій потрапив фактично лежачим. Та медики відзначають значний прогрес.

Катерина Печенюк

"Фізично і морально просто поламаний і розбитий. Зараз він зовсім інша людина. Зараз він проявляє свої найсильніші і найкращі якості. Цілеспрямованість, силу духу", - каже психологиня Тамара Пилипюк.

Він наполегливо працює, бо має мету – знову ходити. А Катерина його підтримує. Андрій не відміняє занять навіть перед власним весіллям.

Психологиня Тамара Пилипюк наголошує, що своєю присутністю "Катерина зцілює коханого".

Пара взяла шлюб на терасі госпіталю

Катерина та Андрій взяли шлюб на терасі госпіталю ветеранів. За свідків - медики та пацієнти госпіталю ветеранів війни.

Печенюки кажуть - кожна пара вирішує для себе, коли брати шлюб, та все ж радять не відкладати життя на потім, а попри війну спробувати стати щасливими уже.

Катерина та Андрій Печенюки

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Нагадаємо, російський танкіст виявився батьком бійця.

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