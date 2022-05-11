"Вони далеко і надовго не пішли": експерт розповів, що ЗСУ переламали ситуацію майже на всіх напрямках

"Вони далеко і надовго не пішли": експерт розповів, що ЗСУ переламали ситуацію майже на всіх напрямках

На сьогодні українські військові переламали на свою користь ситуацію на всіх напрямках фронту, окрім Донецького. Це єдиний напрямок, де Росія ще зберігає наступальний потенціал.

Про це в коментарі ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Ми переломили ситуацію на всіх напрямках, крім Донецького (Ізюм). Бо там зосереджена найбільша кількість російських військ на сьогодні, створена найбільша їхня щільність, і вони не припиняють спроб атакувати наші позиції з метою прориву нашої оборони. І там йде безперервний бій – по 12-15 атак за добу наших позицій з метою їх прорвати. І ми поступово відходимо, бо за допомогою артилерії та авіації вони просто рівняють ці позиції із землею. Там вже немає що захищати", ­– розповів експерт.

За його словами, така ж доля спіткала Попасну Донецької області. Водночас Жданов наголосив, що це єдиний напрямок, де Росія ще зберігає наступальний потенціал, а "все решту ми зупинили".

"Фактично активних дій на інших напрямках Росія не веде на сьогоднішній день. З Харківщини вони не виходять, а виводять батальйонно-тактичні групи (за даними Генштабу, через значні втрати в район Бєлгорода виходять для відновлення 138-ма окрема механізована бригада 6-ї загальновійськової армії західного військового округу – ред.) для відновлення боєздатності. Вони не просто втекли. Ми їм нанесли таке ураження, що вони змушені виходити", – розповів військовий експерт.

Він додав, що зараз ці виведені з Харківської області російські БТГ поповнюватимуть особовий склад, техніку та озброєння.

"І за кілька тижнів ми їх знову побачимо на території України. Вони далеко і надовго не пішли. Ось в чому проблема", – зауважив Жданов.

Нагадаємо, в Міноборони пояснили, що поводяться стримано у прогнозах щодо війни з Росією, адже будь-які заяви можуть негативно вплинути, а саме – коригувати дії ворога.

Олег Жданов описав ситуацію на фронтах станом на початок 77-ї доби війни

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