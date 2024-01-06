“Вони дали підстави для вторгнення Росії”: військовий розповів, хто привів "рускій мір" в Україну

Офіцер “Азову” Дмитро Андрющенко вважає, що українці, які свідомо чи несвідомо брали участь у референдумах на окупованих територіях України, напряму причетні до повномасштабного вторгнення Росії до України у 2022 році.

В ексклюзивному інтерв'ю ведучій ТСН Наталі Островській він розповів, що саме тому не спілкується зі своїми знайомими і друзями, які колись підтримали державу-агресора.

“Я з ними повністю обірвав спілкування. Вони для мене не поважні люди. Навіть, якщо вони зараз купили 200 дронів. Я так не можу. Тому що я вважаю, що це все логічний ланцюжок, який породжує все це... Вони дали формальні, неформальні, будь-які підстави для того, щоб Росія почала своє вторгнення. Для мене завжди є причинно-наслідковий зв’язок. Війна і загибель тисяч наших цивільних і військових хлопців і дівчат — це наслідки того походу тих гнид у 2014 році на той ср*ний референдум”, — розповів Дмитро Андрющенко.

На його думку, ці люди стали “першим гвинтиком”, який привів “рускій мір” в нашу країну.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Військовий "Дипломат": росіяни йдуть нас знищувати, ґвалтувати, різати! Воюватимуть усі!

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