Вони можуть спробувати: Нєбитов повідомив, чи можливий другий похід на Київ

Начальник поліції Київщини переконаний, що окупанти отримають гідну відсіч, якщо надумають вдруге піти на Київ.

Другий похід на Київ неможливий.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів очільник поліції Київської області генерал Андрій Нєбитов.

Відповідаючи на запитання, чи можливий станом на зараз новий прорив росіян через зону відчуження, очільник поліції Київщини зазначив, що від першого дня деокупації там проводяться відповідні фортифікаційні дії.

"Військові не перестають працювати. Певні завдання є і у нас. Посилені спецпідрозділи, зараз вони мають відповідну броньовану техніку, тяжке озброєння, за допомогою якого можно збити навіть гвинтокрили. Мілітарна складова посилюється", - пояснив він.

Відповідаючи на запитання, чи багато там загрозливих ділянок, Нєбитов зазначив, що 80% території – це болота.

"З приходом весни нею (зоною відчуження - ред.) фактично неможливо проходити. Проведені мінування території, інші серйозні заходи. Я вважаю, що другий похід на Київ неможливий. Хоча вони можуть спробувати, в такому разі отримають гідну відсіч", - наголосив генерал.

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні під час окупації Київщини рік тому було багато фактів мародерства з боку російських військових. Головний поліцейський Київської області зазначив, що окупанти викрали навіть оленячі роги, і додав, що усі викрадені із зони ЧАЕС речі фонять, бо забруднені радіацією.

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