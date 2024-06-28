“Вони можуть тримати такий темп”: Жданов відповів, коли Росія планує завдати наступного масованого удару

У ніч проти 27 червня російська армія завдала комбінованого удару по Україні. Ворог застосував крилаті, балістичні ракети та "шахеди". Вибухи пролунали на Закарпатті, Хмельниччині, Київщині.

Куди і чим намагалися поцілити росіяни, чому деякі ракети не вдалося збити та коли ворог тепер може завдати наступного удару, у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Ракетний удар по Україні 27 червня

Сили протиповітряної оборони збили пʼять з шести ракет та усі 23 ударні дрони, якими Росія вдарила по Україні минулої ночі.

Загалом окупанти використали шість ракет різних типів — “Калібри”, Х-59/69 — та 23 ударні БпЛА.

За словами Олега Жданова, росіяни використали невелику кількість ракет, бо мають проблеми з засобами для їхнього запуску.

“Бачите, була дуже велика перерва з “Калібрами”, і вони пускали в основному ракети повітряного образування. Це було, скоріше за все, пов’язане з технічною причиною зносу самих пускових установок на кораблях. Плюс треба було в Новоросійську розгорнути базу для завантаження контейнерів з ракетами на ці кораблі — це ж не звичайним краном робиться, є певне обладнання та процедура. І вони використовували Ту-95”, — каже військовий експерт.

На його думку, сьогодні літаки Ту-95 дуже потребують технічного обслуговування та ремонту.

“Тому що я вже не пам'ятаю, коли вони на Ту-95 завантажували більше двох ракет. Судячи з кількості літаків, які беруть участь в ударі, і кількості випущених ними ракет, ми можемо простою арифметичною дією порахувати, що по дві ракети на літак. Хоча за тактико-технічними характеристиками на зовнішньому підвісі Ту-95 може брати десять ракет. Що, до речі, було 2022-2023 року взимку, коли були масовані удари по 100 ракет і більше. Тому, скоріше за все, використовують “Калібри” . Повітряного базування ракет майже немає”, — розповів Олег Жданов.

За його словами,“Кинджалів” в Росії сьогодні мало — за останніми даними, було близько пятидесяти.

“Тому вони їх пускають по одній, по два. А “шахеди” вони виробляють, і, мабуть, що накопичили, то і запускають. Можливо, що вони працюють майже з коліс. Тим більше, що ми там склад трошки підпалили і підсмажили ці “шахеди”, — каже Олег Жданов.

Куди цілили росіяни

За його словами, російська армія атакувала Закарпаття, тому що там розташовані підземні газові сховища.

“В Стрию і на Закарпатті вони є. Росіяни доволі часто б'ють по цій енергетичній інфраструктурі. Хмельницька область — зрозуміло, вони бояться, що там можуть з’явитися F-16. Тому намагаються максимально знищити інфраструктуру аеродрому нашого воєнного. У Київській області тут просто їх перехоплювали. В принципі, мета все одно залишається незмінна — туди, Чернівецька область, в бік Ужгорода, де основні наші газосховища, де проходять магістралі продуктопроводів величезних. І Хмельницька область”, — розповів військовий експерт.

Визначити, куди ворог бив “Калібрами” важко, тому що їх всі збили в районі Хмельницької області, каже Олег Жданов.

Чому почастішали обстріли балістичними ракетами

Військовий експерт зазначив, що російська армія почала частіше обстрілювати Україну балістичними ракетами.

“По Харкову вони зараз відновили постійні обстріли ракетами С-300, С-400. А “Кинджали” в них є, вони виробляють десь пʼять-сім на місяць. І у них на початок року було десь 47-50 "Кинджалів" було. Так що вони потрохи їх використовують”, — каже Олег Жданов.

Справа в тому, що “Кинджал” досягає свої мети у всіх точках України, де немає комплекса Patriot або SAMP/T , зазначив Олег Жданов.

“Це єдині комплекси, які з ними можуть боротися. Все інше ми пропускаємо і вони досягають своїх цілей. Немає у нас можливості перекрити весь повітряний простір України. Тому коли вони хочуть влучити в ціль конкретно і гарантовано, тоді вони застосовують балістичні ракети”, — розповів військовий експерт.

Коли Росія може вдарити по Україні знову

За словами Олега Жданова, періодичність російських обстрілів зберігається раз на тиждень — раз на десять днів.

“Такий темп і до десяти ракет, до 20-30 “шахедів” вони можуть собі дозволити і тримати такий темп. Все залежить від завдань, які вони ставлять на той чи інший удар. На жаль, ми ці завдання не знаємо. Можемо припустити, що коли це енергетична інфраструктура, то може бути більше "шахедів", менше ракет. Коли військові об'єкти, то ракет буде більше і балістики буде більше, а “шахедів” може бути менше. Вони розлетяться по всій території України, по одному, по два”, — розповів військовий експерт.

Він зазначив, що минулої ночі і Київській області до четвертої ранку тривала повітряна тривога.

“Ганяли той один “шахед”. Він, скоріше за все, був навмисне так запрограмований, щоб розсіяти увагу нашої протиповітряної оборони”, — каже Олег Жданов.

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