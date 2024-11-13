"Вони нам цього не пробачать": військовий відповів, чому почалась війна Росії проти України

Військовий вважає, що українці та росіяни дуже різні.
Капітан ЗСУ Мирослав Борисенко розповів, чому почалась війна Росії проти України. На його думку, це через різницю у ментальності українців та росіян.
Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю Наталії Нагорній.
"Справа не у Путіні, його політичних амбіціях. Ми просто їм заважаємо. Поки ми існуємо, вони не можуть заспокоїтись. Я думаю, що є дуже багато розумних книг, в яких описано, що таке Росія і чому вони хочуть нас вбити", - сказав він.
Мирослав Борисенко зазначив, що у Росії існує легітимізація насильства.
"Вас б'ють по морді, а повинні цю людину любити, терпіти і поважати. Для нас це абсолютно нехарактерно. Бо коли на Майдані побили дітей - наступного дня прийшли мільйони і сказали, що цього не пробачать. А росіяни так не можуть, вони не такі. І вони нам не можуть цього пробачити", - сказав він.
Військовий зазначив, що українці є політично активними, тоді як у Росії це не так.
Повну версію інтерв'ю Мирослава Борисенка дивіться за посиланням.
Нагадаємо, Мирослав Борисенко висловився за зменшення мобілізаційного віку. Він наголосив, що 55-річні чоловіки не можуть бути ефективними військовими.
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