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"Вони нам цього не пробачать": військовий відповів, чому почалась війна Росії проти України

"Вони нам цього не пробачать": військовий відповів, чому почалась війна Росії проти України

Мирослав Борисенко / Фото: ТСН.ua

Військовий вважає, що українці та росіяни дуже різні.

Капітан ЗСУ Мирослав Борисенко розповів, чому почалась війна Росії проти України. На його думку, це через різницю у ментальності українців та росіян. 

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю Наталії Нагорній.  

"Справа не у Путіні, його політичних амбіціях. Ми просто їм заважаємо. Поки ми існуємо, вони не можуть заспокоїтись. Я думаю, що є дуже багато розумних книг, в яких описано, що таке Росія і чому вони хочуть нас вбити", - сказав він. 

Мирослав Борисенко зазначив, що у Росії існує легітимізація насильства. 

"Вас б'ють по морді, а повинні цю людину любити, терпіти і поважати. Для нас це абсолютно нехарактерно. Бо коли на Майдані побили дітей - наступного дня прийшли мільйони і сказали, що цього не пробачать. А росіяни так не можуть, вони не такі. І вони нам не можуть цього пробачити", - сказав він. 

Військовий зазначив, що українці є політично активними, тоді як у Росії це не так. 

Повну версію інтерв'ю Мирослава Борисенка дивіться за посиланням

Нагадаємо, Мирослав Борисенко висловився за зменшення мобілізаційного віку. Він наголосив, що 55-річні чоловіки не можуть бути ефективними військовими.

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